Alumno de la UNAM es reconocido por su investigación sobre Ayotzinapa

Tommaso Gravante, investigador del Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales (LAOMS) del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, es uno de los cinco ganadores de la Séptima Competencia Mundial para Jóvenes Sociólogos, organizada por The International Sociological Association (ISA).

El certamen, que recibió más de 300 investigaciones inéditas de jóvenes sociólogos de todos los continentes, se realiza cada cuatro años dentro del Congreso Mundial de Sociología.

El jurado distinguió a la investigación “Desaparición forzada y trauma cultural en México. La construcción de una nueva narrativa social a partir del Movimiento de Ayotzinapa”, de Tommaso Gravante, como la primera ganadora en Lengua Española, y la primera proveniente de una universidad hispanohablante, pública y latinoamericana.

“Mi primera reacción fue de incredulidad, pero después lo asumes con mucha satisfacción porque no solamente es un trabajo personal, sino una labor colectiva de la UNAM; además, te percatas de que determinados procesos que parten desde la gente común tienen un alto impacto no sólo en la academia nacional, sino en la internacional”, dijo el universitario.

Tommaso Gravante destacó el enfoque con el que abordó su investigación, “quizá fue eso en lo que se fijó el jurado, en cómo me acerqué a la problemática de la desaparición forzada en el movimiento de Ayotzinapa. ¿Qué pasó con la desaparición de los 43 para que se generara una amplia movilización ciudadana?”, planteó.

“Empecé muy tarde la universidad, tuve una familia muy pobre. Vengo de Apulia, del sur de Italia, uno de los lugares más pobres, donde no hay trabajo, sino condiciones precarias. No pertenezco a la clase media italiana, soy huérfano, pero tengo familia en México, muchos amigos en Oaxaca que ya me consideran mexicano. Me debo aquí, a la UNAM, al país que me acogió”, finalizó.

Incorporado hace unos meses para cursar el posdoctorado en el CEIICH, Tommaso estudió un doctorado en Política en la Universidad Pablo de Olavide, España; su trabajo recepcional fue sobre el movimiento social de Oaxaca en 2006.