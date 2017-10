Tus recuerdos de vida dentro de una app

Este año ha nacido Lifeed, una herramienta que permite a los padres explicar la historia de la vida de sus hijos desde que nacen o, incluso, durante el embarazo. Se trata de una app en la que creas un perfil de tu hijo y puedes ir subiendo audios, videos, notas y fotos. ·Con Lifeed puedes explicarle aquellas cosas que no se ven en una foto o vídeo, ese sentimiento que tienes ahora y no quieres que se pierda…”, explica Jordi Mas, fundador de Lifeed.

Pensando en el regalo físico, Lifeed se presenta en una original cajita para que el momento de entrega se convierta en una experiencia en sí misma. “Muchas veces este tipo de regalos nos frenan porque no tenemos nada físico que presentar, así que hemos desarrollado una aplicación que se puede envolver y entregar en mano, que es lo que hace más ilusión”, asegura su creador. Al abrir el regalo, un aroma a bebé sorprende al receptor quien encontrará en su interior un desplegable de 12 caras con la explicación del producto y el código de activación de la aplicación.

El concepto es un doble regalo que se realiza primero a los padres, para que recojan todas las vivencias a través de audios, textos, fotos y videos; y luego al niño o niña, que podrá disfrutar de ese recuerdo en el futuro, cuando crezca.

Es una comunicación íntima entre un padre o madre y su hijo o hija, no es una app para compartir contenido con otros usuarios, si no más bien la herramienta ideal para escribir la historia de tu hijo, dándole especial importancia a la seguridad y privacidad del niño, evitando el acceso de no autorizados. Al tener la aplicación en el móvil, los padres la tienen a mano por lo que es fácil y rápido de usar.

Por ahora solo puede adquirirse en España pero se espera su comercialización en más países el próximo año.