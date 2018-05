Arquera mexicana impone récord mundial

La arquera mexicana Linda Ochoa hizo historia este domingo al imponer récord mundial en arco compuesto en la Copa Gator 2018, llevada a cabo en la localidad de Newberry, Florida, Estados Unidos.

En la distancia de 50 metros, Ochoa-Anderson obtuvo 150 puntos, de 150 posibles, al disparar 15 flechas y acertar 11 en el X-ring (11X), uno más que el récord mundial femenino anterior (150 10X) impuesto en 2013 por la colombiana Sara López en la etapa de la Copa Mundial Hyundai Archery en Medellín.

Luego de imponer el récord mundial femenino compuesto en 2013, Sara López disparó un 11X a finales de 2017, pero no fue ratificado porque no cumplió con los requisitos de validación.

Los atletas de arco compuesto anotan en un anillo interno llamado X, que es la mitad del tamaño de los 10 y rompe los lazos. También define los récords mundiales cuando se alcanza la puntuación máxima de unidades.

“No sabía que estaba cerca del récord, sólo quería disparar 150. Cerré con tres X y Steve —su entrenador— me dijo que creía que estaba cerca. Dije no, sólo disparé como 4X”, señaló.

La arquera añadió que cuando se llega al objetivo se siente maravilloso y más cuando se cumple una de las metas de tener un récord mundial, “me tiene contenta y ahora a esperar la ratificación”.