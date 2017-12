Bon Jovi, entre otros, llegan al Salón de la Fama

Bon Jovi, The Cars, Dire Straits, The Moody Blues y Nina Simone entrarán a formar parte en 2018 del Salón de la Fama del Rock & Roll, según informaron hoy los organizadores en un comunicado.

“Estamos muy contentos”, dijo el líder de la banda de Nueva Jersey, Jon Bon Jovi, citado por The New York Times. “Era una cuestión de tiempo”, añadió el autor de hits como Runaway, Livin’ On A Prayer o You Give Love A Bad Name.

El Salón de la Fama del Rock & Roll elige a sus miembros entre las votaciones de los fans, que este año lideraron los veteranos Bon Jovi, y la opinión de unos 600 expertos. La ceremonia oficial tendrá lugar el 14 de abril en Cleveland.