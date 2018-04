Bowie, en realidad virtual en el Foto Museo Cuatro Caminos

Como parte de las actividades alternas dentro de la exhibición STARMAN, del fotógrafo británico Mick Rock, la cual fue recientemente inaugurada en el Foto Museo Cuatro Caminos, y que concluirá el próximo 29 de abril, se presenta Bowie VR experience, la experiencia en 360 grados de realidad virtual.

La experiencia de realidad virtual fue creada por el cineasta Travis Hutchison, misma que se desarrolla con los temas “Hang On To yourself” y “Life On Mars?”, videos que son protagonizados por uno de los personajes que inmortalizaron a David Bowie, el icónico Ziggy Stardust.

En ambos casos Hutchison trabajó con una secuencia de videos e imágenes, estas últimas de Mick Rock, el fotógrafo oficial, su amigo y testigo de la magia del músico británico, además de ser el responsable de la exposición fotográfica, todo puesto en un espacio infinito.

Respecto a la primera experiencia de realidad virtual dedicada a Bowie, Hutchison explicó: “Tomamos la tecnología VR y la combinamos con las fotografías que Mick Rock capturó durante las extravagantes presentaciones de Bowie sobre el escenario, de su colorido maquillaje y extraordinarios atuendos, para así crear un caleidoscopio galáctico de ensueño de 360 grados en el que Ziggy Stardust nos atrapa”.

Para el desarrollo de este viaje virtual, el cineasta tomó como referencia el libro de Mick Rock: The Rise of David Bowie 1972-1973, del que se obtuvieron todas las imágenes.

Los temas elegidos para la experiencia RV fueron “Hang On To Yourself” y “Life On Mars?”, fueron las opciones ideales, el primero debido a su veloz riff en la guitarra eléctrica y su letra surrealista, y el segundo porque es uno de los temas más emblemáticos de Bowie, y cuyo video en la década de los setenta fue dirigido por el propio Mick Rock.

Aunado a esto, se realizarán proyecciones de películas como The man who fell to Earth (1976), The Hunger (1983) y Labyrinth (1986), así como el documental Shot! The Psycho Spiritual Mantra of Rock (2016). También se llevarán a cabo presentaciones de libros y sesiones de ilustración.