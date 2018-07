Caprichos de Goya llegan a Guadalajara

La exposición “Los Caprichos de Goya” se inaugurará este viernes 6 de julio en el Instituto Cultural Cabañas, serán 80 grabados realizados por Francisco de Goya y Lucientes.

La Secretaría del Cultura de Jalisco y el Instituto de Cultural Cabañas, en colaboración con la Fundación Dancing For The Millennium Goals, indicó que el Museo Nacional del Prado cuenta entre sus acervos con los Caprichos de Goya. Los grabados que se presentan en esta exposición fueron impresos en 1905 y forman parte de la valiosa colección de la Fundación Dancing For The Millennium Goals.

La gran habilidad como retratista del artista le dio una posición privilegiada en la Corte Española, y por motivos de salud Francisco de Goya y Lucientes (Fuente de todos, Zaragoza, 1746-Burdeos Francia, 1828), se retiró a Andalucía, lugar donde dibujó sus caprichos, serie de imágenes con severas críticas a una sociedad ilustrada europea en crisis a finales del siglo XVIII.

La Fundación nace con la intención de contribuir en el desarrollo sostenible de las personas y los pueblos a través del arte y la cultura. En todas las acciones artísticas que desarrolla, el público se familiariza con la ética y valores que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pretende transmitir, concluyó el comunicado.