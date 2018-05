Checo gana tercer sitio en Azerbaiyán

Sergio Checo Pérez, de la escudería Force India, logró este domingo el tercer lugar del Gran Premio de Azerbaiyán, cuarta prueba de la temporada de la Fórmula Uno que se corrió en el circuito de Bakú, para convertirse en el mexicano con más podios en su carrera, con un total de ocho, contra siete que obtuvo el legendario Pedro Rodríguez.

El lugar de honor correspondió al británico Lewis Hamilton, de Mercedes, actual campeón de la categoría, que logró su primera victoria del año, al recorrer los 52 giros de la carrera en 1:43.44 horas para coronarse y dejar en segundo al finlandés Kimi Räikkönen, de Ferrari, a dos segundos, y en tercero culminó el mexicano Sergio Pérez, a cuatro segundos del vencedor.

Checo arrancó octavo en la parrilla de salida, pero tuvo un incidente al inicio de la competencia, ya que el ruso Sergei Siroktin, de Williams, hizo contacto con el monoplaza del jalisciense, lo que le ocasionó pasar a la parte posterior de los líderes; sin embargo, Pérez recuperó posiciones poco a poco hasta colocarse cerca del grupo puntero.

Pérez, con su experiencia y colmillo aguantó los ataques del español Carlos Sainz, quien en el giro 48 tuvo un ligero toque con el auto del mexicano, que afortunadamente no tuvo consecuencias.

A pesar de la fuerte presión del germano Vettel y su agresiva conducción, el jalisciense aguantó su posición para finalizar en el tercer lugar, octavo podio en su carrera, lo que lo convierte en el mexicano más ganador en la máxima categoría del automovilismo mundial, superando a Rodríguez, quien no obstante logró dos primeros lugares en los Grandes Premios de Sudáfrica en 1967 y Bélgica en 1970.

Pérez ya había ganado un tercer lugar en 2016 en Azerbaiyán, aunque en ese entonces se llamaba Gran Premio de Europa. De esta forma, Checo sumó sus primeros 15 puntos de la temporada 2018 de Fórmula Uno y subió al noveno sitio de la clasificación de pilotos.

Apenas salió de su bólido, el mexicano recibió una sonora ovación de parte de sus compañeros de equipo por el primer podio de la temporada en la Fórmula Uno; los gritos de “Checo, Checo, Checo” se escucharon en los boxes de Force India, donde ondeó la bandera mexicana.

“No tengo palabras, fue una carrera sumamente complicada. Parecía que no tenía motor para más, cada curva era inesperada porque no tenía agarre”, sostuvo el jalisciense.