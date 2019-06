Dalias, con propiedades para controlar diabetes

De acuerdo a investigaciones realizadas hace más de 10 años en la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), el consumo de raíz de la dalia, flor emblemática de México, ayuda a reducir los niveles de glucosa y hemoglobina glucosilada en pacientes de diabetes mellitus tipo 2.

Un estudio específico con un grupo de pacientes que padecen esta enfermedad se basó en el consumo de las raíces a través de una infusión. Se reportó disminución en los niveles de glucosa, de triglicéridos y colesterol, además de mejoras de energía en los participantes de la investigación, así como menos pesadez en las piernas y menor retención de líquidos, entre otros síntomas propios de la enfermedad.

“La dalia es una especie desaprovechada medicinalmente, ya que puede resolver algunos problemas de salud de manera eficiente y económica”, señala el maestro en ciencias José Merced Mejía Muñoz, quien encabeza diversos estudios de fitotecnia en Chapingo sobre propiedades y beneficios de la dalia.

Agrega que en los tubérculos de la planta se encuentra la inulina que es parecida al almidón y cuando es consumida por el organismo humano no es digerida, pues no cuenta con las enzimas necesarias para su degradación y por ello no suben los niveles de glucosa en la sangre.

Además, las dalias (porque hay 43 especies silvestres en el país) también son fuente de fibra natural y fibra dietética que reducen los niveles de colesterol y triglicéridos, ayudan a bajar de peso y regulan la presión arterial debido al ordenamiento del metabolismo.

Sus componentes, explica Mejía Muñoz, también permiten disminuir el riesgo de osteoporosis gracias a la absorción de minerales, específicamente el calcio, así como antioxidantes contra el envejecimiento prematuro.

Asimismo, la dalia contiene algunos minerales como fósforo, magnesio y calcio que son necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo. Además de ácido benzoico, que es un antibiótico natural.

“Hemos estudiado de cerca más de diez especies diferentes para ver cuál de ellas aporta los mejores beneficios para el uso medicinal. De estas destaca la dahlia coccinea y la dahlia campanulata. Esta última destaca porque sus camotes contienen 80 por ciento de inulina”, precisa el especialista.

Chapingo produce cada año más de 100 mil plantas que distribuye a todos los estados del país con el objetivo de que la población rural de bajos recursos que sufre diabetes, obesidad e hipertensión se apropie de los beneficios que tiene la planta, ya sea como ornato, medicina o alimento.

“Estamos preparados para desarrollar paquetes tecnológicos de plantas que hemos seleccionado dentro de la universidad para reproducir índices elevados de inulina, pero con un enfoque social. No queremos que ninguna empresa o laboratorio se adueñe de este recurso milenario y después las comunidades tengan que pagar por este”, refiere Mejía Muñoz.

La dalia o acocoxóchitl fue declarada en 1963 como símbolo de la floricultura nacional por el entonces presidente Adolfo López Mateos.