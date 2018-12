El éxito de los audífonos ‘wireless’

El mercado de los auriculares true-wireless dará la bienvenida a nuevos contendientes en la segunda mitad de 2019. Los AirPods se han alzado como líderes indiscutibles del segmento y ahora Amazon y Google también quieren un trozo de la tarta. Así lo asegura Ming-Chi Kuo tras sus habituales comprobaciones a lo largo de la cadena de suministros china de las grandes tecnológicas.

Apple no fue la primera compañía en lanzar unos auriculares true-wireless, es decir, sin cables que unan ambos audífonos ni hacia el dispositivo. Ese honor le corresponde a los Hint de Motorola, lanzados en 2014. Aunque no destacaban precisamente por su calidad de sonido. Los que sí se hicieron un hueco son los Dash de Bragi, unos auriculares totalmente sin cables. Desde entonces las ventas de los Air Pods de Apple, se han disparado, según las estimaciones de numerosos analistas. Aunque no hace falta fiarse de ellos: basta con dar un paseo por una calle o parada de metro abarrotado y comenzar a contarlos. El fenómeno es mucho más pronunciado en otros países de Europa y en EEUU.

La llegada de ambos gigantes va a ser muy interesante. Como comenta Kuo, las dos compañías tienen puntos fuertes a la hora de introducir sus propios auriculares true-wireless, aunque necesitaremos ver cómo es el resultado final frente a los AirPods. Personalmente, quiero ver cómo resuelven la sincronización y conectividad inalámbrica.

Mientras tanto, Apple no se ha quedado quieta, al menos de puertas para adentro. La adición de Siri se da por hecho, pero también está patentando ideas como unos auriculares simétricos y modelos con sensores biométricos. Incluso el propio Kuo asegura que veremos unos AirPods con carga inalámbrica y pequeñas mejoras a principios de 2019, además de un modelo completamente rediseñado en 2020.

Lo que está claro es que 2019 va a ser un año en el que el usuario va a tener varias opciones entre las que elegir.