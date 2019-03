Elimina paciente en Reino Unido el VIH/SIDA por completo

Un hombre VIH positivo en Reino Unido es el segundo caso conocido de un adulto que se liberó del virus del SIDA después de recibir un trasplante de médula ósea de un donante resistente al microorganismo, afirmaron sus médicos.

Casi tres años después de que recibió las células madre de la médula ósea de un donante con una mutación genética rara que resiste la infección por el VIH, y más de 18 meses después de que dejó los medicamentos antirretrovirales, las pruebas siguen sin mostrar rastro de la infección por el virus previa del hombre, informó este martes un grupo de investigadores en la revista Nature, considerándolo probablemente curado.

No hay virus allí que podamos medir. No podemos detectar nada , aseguró Ravindra Gupta, profesor y biólogo que lideró el equipo de médicos que trata al paciente. Los expertos afirmaron que el caso prueba que los científicos podrán terminar con el SIDA algún día y que marca un momento crucial en la búsqueda de una cura para el VIH, aunque eso no significa que ya se haya encontrado.

Al hombre se le conoce como el paciente de Londres , en parte porque su caso es similar al primero conocido de cura funcional del VIH: el estadunidense Timothy Brown, llamado el paciente de Berlín cuando se sometió a un tratamiento similar en Alemania en 2007, que también eliminó el virus.

Brown, quien vivía en Berlín, desde entonces se mudó a Estados Unidos y, según los expertos, sigue sin VIH.

Ambos pacientes se sometieron al trasplante de médula para tratar cánceres de sangre, recibiendo células madre de donantes con una inusual mutación genética que evita que el VIH se afiance.

Los pacientes recibieron trasplantes de células madre de donantes portadores de una mutación genética de la proteína CCR5, que la inhibe a operar como receptor del virus.