Estadounidenses creen más en la prensa que en Trump

Las incesantes acusaciones de deshonestidad del presidente Donald Trump contra la prensa no parecen haber afectado la credibilidad de los medios, los cuales son vistos por los estadunidenses con más confianza que el mismo mandatario, de acuerdo a una nueva encuesta.

La encuesta, conducida por la firma Monkey Survey para el portal de noticias Axios, mostró en particular que 50 por ciento de los estadunidenses confía más en la cadena televisiva CNN, en tanto que 43 por ciento se inclinó por el mandatario.

Los resultados fueron determinados por la filiación partidista, ya que más de 80 por ciento de quienes dijeron confiar en el mandatario son republicanos, en tanto que una mayoría de demócratas e independientes le dieron su voto de confianza a la televisora.

La difusión de la encuesta se produjo luego que Trump avivó la abierta confrontación con CNN al colocar la víspera en su cuenta de Twitter un video que muestra un combate de la empresa de lucha libre WWE con imágenes editadas para simular al mandatario golpeando a un hombre con un logotipo de CNN en su cara.

Jon Cohen, analista con SurveyMonkey, dijo que los resultados de la encuesta han evidenciado que la lucha entre la Casa Blanca y algunos de los principales medios de comunicación se ha convertido en un tema definido por las líneas partidista como el de la reforma de salud.

La confianza de los estadunidenses es mayor aún en el caso de la prensa escrita, particularmente los diarios The Washington Post y The New York Times, que superaron por nueve puntos al mandatario.

En el caso de las televisoras ABC, CBS, NBC, que tampoco han escapado a la ira del mandatario, el nivel de confianza de los estadunidenses superó por 11 puntos al que registró el republicano.

Según la encuesta, 64 por ciento de los estadunidense desaprobó el uso de Trump de las redes sociales, 47 por ciento calificó de indignos sus mensajes en Twiter, 34 por ciento dijo que eran despreciables y solo 26 por ciento los calificó de entretenidos.

La encuesta telefónica nacional fue conducida del 29 de junio al 3 de julio entre 4.965 adultos seleccionados de manera aleatoria y presenta un margen de error de 2,5 puntos.