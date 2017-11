Jazz y cine de Woody Allen

Bajo la premisa de que el cine no sólo se ve, sino también se escucha, fue creado el espectáculo “Play it again” que por primera vez llegará a México, el próximo 30 de este mes, para ofrecer una singular revisión de la filmografía de Woody Allen, a partir de su música.

La actual versión del espectáculo, aprobada por Allen, correrá a cargo Dee Dee Bridgewater, Catherine Russell y Tom Wopat, bajo la dirección musical de Andy Farber, quienes se presentarán en el Teatro Ángela Peralta de Polanco.

Los organizadores recordaron que Allen es un apasionado de la música, en particular del jazz, el swing y la música popular de los años 20, 30, 40 y 50, lo que ha hecho que sus películas sean una especie de carta de amor colectivo a una época gloriosa en la música americana.

Este concierto, abundaron, recorre algunos de los más memorables momentos musicales de la historia del cine, con piezas de Gershwin (Manhattan), Harry James (Hannah y sus hermanas), “Cheek to Cheek” de Irving Berlin (La Rosa Púrpura del Cairo), etcétera.

Sobre los artistas invitados, refirieron que Dee Dee Bridgewater es una embajadora del jazz. Tres veces ganadora del Premio Grammy; la más reciente en el 2011 por

Mejor Álbum Vocal de Jazz por “Eleanora Fagan: To Billie with Love from Dee Dee Bridgewater”.

El programa de la NPR JazzSet con Dee Dee Bridgewater da a los amantes del jazz ojos y oídos en el mundo de la música en vivo. Presentando a los mejores artistas de jazz de la actualidad en escenarios de todo el mundo.

Catherine Russell es una de las más grandes intérpretes de la Canción Popular Americana. Ha actuado y grabado con David Bowie, Steely Dan, Cyndi Lauper, Jackson Browne, Michael Feinstein, Levon Helm, Paul Simon, Rosanne Cash, Carrie Smith, y muchos otros.

Su disco del 2012 “Strictly Romancin” fue galardonado con el “Prix du Jazz Vocal “(Album Vocal del Año) por la Academia de Jazz en Francia. También en 2012, Catherine ganó un premio Grammy como artista invitado en la banda sonora de la serie de televisión de HBO Boardwalk Empire.

Mientras que Tom Wopat aplica sus habilidades interpretativas con nuevos e intrigantes giros musicales en grandes canciones clásicas americanas, como la canción principal de su reciente cd “I´ve Got Your Number”.