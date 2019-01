Koons y Duchamp, juntos en el Museo Jumex

El Museo Jumex abordará el paralelismo que existe entre las obras de Marcel Duchamp y Jeff Koons en la exposición que presentará del 17 de mayo al 29 de septiembre de 2019.

Apariencia desnuda: el deseo y el objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons, con la curaduría de Massimiliano Gioni, explora conceptos claves sobre los objetos, las mercancías y la relación del artista con la sociedad, al colocar frente a frente a dos de los artistas más influyentes del siglo XX.

La exhibición opera como una sala de espejos que refleja, distorsiona y amplifica las semejanzas y diferencias entre los artistas dentro de un complejo “régimen de coincidencias”, para tomar prestada una de las peculiares expresiones de Duchamp.

El curador en la exposición propone un sistema de afinidades electivas que consisten en resonancias formales y conceptuales entre los dos artistas, siguiendo lo que Duchamp llamó una “co-intelligence des contraires,” o “cointeligencia de contrarios”, dentro de sus mundos artísticos.

Aunque los separan varias décadas, sus universos creativos, distintos pero complementarios, cuestionan de manera similar la función de los objetos y el encanto de las mercancías, ya que ambos artistas desarrollaron sus propias filosofías del deseo y el gusto por lo que al considerar su papel como artistas de manera más amplia propusieron nuevas formas de pensar sobre el arte y el yo.

La exposición que se presentará en el Museo Jumex se concibe como una caja de música o ballet mécanique, que enfrenta al espectador con yuxtaposiciones frecuentes entre la miniatura y lo monumental; el original y la copia. Parecida a entrar en una boîte-en-valise, la muestra aborda tanto a los visitantes como a las obras como piezas de un rompecabezas filosófico que envuelve las definiciones del yo, el objeto y el deseo.

Para el curador Massimiliano Gioni, “esta es la primera gran exposición que examina directamente la influencia de Marcel Duchamp en Jeff Koons y la interpretación de Koons al trabajo de Duchamp”.

La exhibición reúne más de 70 obras de Marcel Duchamp y de Jeff Koons, entre las que se encuentra la serie completa de ready-mades de 1964 de Duchamp, que incluye Bicycle Wheel, Bottle Rack y Fountain, entre otras, así como una selección de las más reconocidas series de Koons como The New, Banality, Made in Heaven, Celebration, Antiquity y obras como Rabbit, Balloon Dog, Moon, Play-Doh y Hulk.

Se incluyen préstamos de más de 30 colecciones como Astrup Fearnley Museum, Oslo; The Broad Art Foundation, Los Ángeles; Museu Coleção Berardo, Lisboa; Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma, y The Israel Museum, Jerusalén.