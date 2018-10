La razón por que Ronaldo dejó el Real Madrid

El portugués Cristiano Ronaldo aseguró que la razón principal para salir del Real Madrid fue que el presidente, Florentino Pérez, ya no lo consideró indispensable, como lo era a su llegada al equipo merengue, por lo que la relación entre ambos se distanció hasta decidir partir a la Juventus de la Serie A del calcio italiano para esta temporada.

“Cuando había informaciones que decían que quería partir, tenía la impresión de que el presidente no me lo impediría “, aseguró CR7, quien añadió que la salida del entrenador francés Zinedine Zidane no influyó en su decisión de dejar al Madrid, y que decidió ir a la Juve porque le demostraron que le “deseaban de verdad”.

“Si me hubiera ido por dinero me habría ido a China, donde me ofrecían cinco veces más. No vine a la Juve por dinero, ganaba lo mismo en Madrid, incluso más. La diferencia es que la Juve me deseaba de verdad. Me lo dijeron. Me lo demostraron”, indicó el atacante luso en entrevista con France Football.

El portugués consideró que merece obtener el Balón de Oro y que sueña con “ganarlo una sexta vez y así superar a Lionel Messi”.

Sobre la acusación de violación en su contra en Estados Unidos, indicó que “esa historia interfiere en mi vida. Tengo una novia, cuatro hijos, una madre que se hace mayor, hermanas, un hermano, una familia de la que me siento muy cerca. Sin contar mi reputación, que es la de alguien ejemplar”, aseguró.

Ronaldo se mostró convencido de que la verdad “se sabrá algún día” y prometió venganza a quienes le critican y hacen de su vida “un circo”.