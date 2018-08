La Reina Roja de Palenque llega al Templo Mayor

La exposición incluye dibujos reconstructivos de ese contexto realizados por Constantino Armendáriz, así como fotografías de las piezas que integran el ajuar, una serie de imágenes capturadas por Michel Zabé, recientemente fallecido, quien dejó un legado único en el registro del patrimonio cultural.

‘‘La muerte en la época prehispánica era un paso natural en la transformación de la existencia; el cuerpo se desintegra y el espíritu se dispone a recorrer un largo camino para llegar al Xibalbá, el inframundo maya. El trayecto es largo y lleno de pruebas, que se superan con ayuda de los objetos que acompañan al difunto”, describe el INAH.

Los restos del personaje fueron descubiertos el primero de junio de 1994, en las ruinas mayas en Palenque, Chiapas. La osamenta, que ocupaba casi todo sarcófago, revela a una mujer de constitución de media a grácil, de estatura aproximada de 1.54 metros; estaba entre la quinta y sexta década de vida.

La representación de la Reina Roja se exhibió el pasado febrero en la exposición Golden Kingdoms: Luxury and Legacy in the Ancient Americas en los museos estadunidenses J. Paul Getty y Metropolitano de Arte de Nueva York. Tras su estancia en el Museo del Templo Mayor, el ajuar de la esposa de Pakal retornará a su recinto original, donde contará con nuevo montaje para su exhibición, retomando parte de los elementos museográficos presentados en el Templo Mayor.

La muestra La Reina Roja: el viaje al Xibalbá, montada en el recinto de Seminario 8, Centro Histórico, se puede visitar de martes a domingo de 9 a 17 horas. Concluirá el 9 de septiembre.