Leer el rostro de los presidenciables

Por Marina Pombar

El lenguaje del rostro es innato. Las experiencias de la vida van moldeando las formas de nuestro rostro, especialmente aquellas partes estructuradas sobre la base de músculos móviles que rutinariamente accionamos por impulsos muchas veces inconscientes.

La Fisiognomía o arte de interpretar el rostro nos enseña a organizar las primeras impresiones que recibimos de una persona y a formar­nos una primera idea de su carácter. Como lo aseguran especialistas de la neuropsiquiatría y neurobiología, el rostro ha sido la vía primaria por la cual los humanos comunican sus emociones y sentimientos, empleando para ello el rico potencial comunicativo de su cara (Elizabeth Murray, William Krause, et al, “Asymmetry of Facial Expressions of Emotion”, 2015).

La práctica de la Fisiognomía explora el resultado de la conexión entre el mundo interior y exterior, de las huellas, líneas o arrugas forjadas por la experiencia de habitar un entorno natural y social, con sus estímulos y desafíos. Esta noción de la Fisiognomía puede hacernos conscientes de nuestras virtudes y defectos para poder cambiarlos, mejorarlos o potenciarlos.

Al hacer el estudio de un individuo no se deben presentar juicios o calificaciones personales acerca de si se trata de una buena o mala persona. Simplemente se debe describir la personalidad del analizado de acuerdo a las asociaciones entre rasgos faciales y carácter que ha desarrollado la Fisiognomía a lo largo de muchos años de estudios aplicados. Características generales de personalidad que inicialmente pudieran considerarse negativas -como la agresividad o la terquedad- quizás poseen connotaciones positivas, según las condiciones de vida o actividades que desarrolla el sujeto.

Dado esto, te mostramos una aproximación fisiognómica de los candidatos a la presidencia de la República Mexicana.

Marina es fisiognoma profesional perito en documentos cuestionados; Perito traductora e intérprete del inglés. Teórica el delito con estudios de criminología y psicografología. Premio “Galardon Internacional Excelsis Diamante” por la Global Quality Foundation, en reconocimiento y estímulo a su labor de excelencia como Escultora y Fisionomista; Premio por trayectoria, imaginación y sensibilidad: “La dios de la luz”; Premio por el Arte Internacional en Italia, 2004; Nominada al Premio Mundial de Artes Leonardo Da Vinci por la Universidad Autónoma de Tamaulipas; Doctorado Honoris Causa por la Academia de Peritos en Ciencias Forenses y Consultoría Técnica Legal A.C.