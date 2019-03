La asociación Colmena 41, que busca reunir, promover, inspirar, unir y alentar a la comunidad LGBT+ de todo México, ayer inició una de sus actividades principales: los lunes de Colmena. Este evento tuvo como eje un panel en el que se discutió acerca de los derechos de la comunidad con Zoe Joffre, de It Gets Better México, una asociación que apoya a la comunidad Transexual; Jorge Guevara, VP de Asuntos Corporativos de American Express y la diputada Lucía Rojas, quien desde el Congreso promueve iniciativas en pro de los derechos homo, bi y transexuales.

Una vez al mes , Enrique Torre Molina y Federico Arellano, fundadores de esta asociación, invitarán a todo el público a platicar y convivir alrededor de temas que interesan a la comunidad LGBT+, con la finalidad de unirla y luchar por sus derechos.

Estos dos mexicanos tienen muy claro que aún existen muchos retos por vencer en nuestro país, pero poco a poco, la comunidad LGBT+ se ha visibilizado más y ha sido mucho más respetada.

¡Hay mucho trabajo por hacer así que no hay que perderles la vista! Sigue a Colmena 41 en sus redes. (Colmena_41)