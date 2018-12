Lorena del Pino. Una mexicana en Broadway

Lorena del Pino nació hace 28 años en Ciudad de México con el sueño de ser actriz. Su pasión por el cine, especialmente por las películas musicales, estuvo siempre presente lo que la llevó a estudiar comunicación y especializarse en cine. Con el paso del tiempo se interesó por dirigir, escribir y actuar y nada más.

Todo iba bien, cuando un día su papá no regresó de un viaje de trabajo. Su familia intentó todo para encontrarlo, pero no volvieron a saber de él. Él es uno de los miles de mexicanos que se encuentran desaparecidos y todo parece indicar que fue víctima de un acto criminal. La vida de Lorena dio un giro para siempre porque su papá era su mejor amigo, su guía y mentor. A pesar de esta pérdida tan grande, Lorena no se dio por vencida. “Por alguna extraña razón, mi ilusión por la vida era más grande que nunca. Ya no tenía nada que perder porque lo más importante en mi vida ya lo había perdido. Fue un momento de mucho dolor, pero de mucho desprendimiento al miedo. Era ahora o nunca, decidí que iba a enfocarme en mi carrera en actuación, un sueño que tenía desde que era niña”.

No mucho tiempo después de graduarse, Lorena audicionó para una beca de talento en Teatro Musical en Nueva York. El día que recibió la carta de admisión , Lorena abrió la puerta de su carrera de actriz en Nueva York, la Meca de Broadway y el escenario de incontables películas de Hollywood. Su formación la ha llevado a ser una actriz multifacética y no se ha limitado a actuar en cine o teatro, sino que también es cantante y conductora. Nos llena de orgullo saber que como mexicana ha sobresalido en el mundo de la actuación no solo en México, sino en Estados Unidos.

Lorena ha colaborado en producciones teatrales como “A él no le gustas tanto”, “One Good Break”, “Beyond” y “A Night With The Dead”, de la directora mexicana Martha Prevé, haciendo tributo al Día de Muertos. En cuanto su carrera en el cine, sus créditos incluyen producciones tales como “Los Muertos”, “Winning New York”, “Club Bachata”, “Marcela’s Tale”, “Food like Love”, entre otras.

Su gran talento frente a la cámara la ha llevado a ser imágen de grandes marcas y campañas de publicidad como “Movistar”, “Coffee Mate”, “Samsung”, “Über”, “NBC”, “One World Observatory” (campaña global), entre otras. Tambien cabe recalcar que fue conductora del programa de revista Yoor Gossip de Yoor.TV que se transmitia diariamente por la plataforma web.

Hoy, Lorena tiene en puerta un nuevo proyecto: una largometraje que se estrenará en cines en 2019. Amor Fati (The Coming Out) es una fábula acerca de una mujer que hace el máximo sacrificio por amor. Es una meditación sobre el género, el amor, el destino y la mortalidad. Además, es una historia que encaja con las preocupaciones que surgieron por el movimiento #MeToo. Es una producción sumamente provocadora, sobre todo por las circunstancias que han hecho que movimientos como #MeToo hayan surgido.

Lorena trabaja de la mano de su manager, Jaime Baker, dueño de Baker Entertaiment LLC. La visión que juntos tienen es muy certera. Los latinos han tenido cada vez más representación en el mundo del entretenimiento, y justo esa es la meta, lograr una representación a los latinos en el mundo de las películas, del teatro y de la publicidad. “Hay tantas historias tan grandes por contar, historias en las que los latinos somos protagonistas, este es nuestro momento”.