Lupita González gana oro en Copa Mundial de Marcha

Con una agresiva estrategia de carrera, técnica depurada y una enorme fuerza de voluntad, la mexiquense Guadalupe González obtuvo la medalla de oro en los 20 kilómetros de marcha en la Copa Mundial de la especialidad, al imponerse a las marchistas chinas, favoritas para ganar la prueba en la ciudad de Taicang, China.

Lupita González, subcampeona olímpica en Río 2016, esta ocasión salió decidida a ganar la competencia y desde el disparo inicial encabezó el grupo puntero, en donde iban las marchistas locales Shijie Qieyang y Jiayu Yang, que presionaron a la atleta mexicana de manera alternada para tratar de bajarle el ritmo.

Sin embargo, la competidora tricolor con el número 587 cumplió los primeros cinco kilómetros en un tiempo de 22:35 minutos, crono que les costó sostener a las demás integrantes del grupo líder como la checa Drahotova, la colombiana Sandra Arenas, la peruana García, la italiana Giogi y la brasileña de Senna que empezaron a rezagarse paulatinamente.

Para la mitad de la competencia, González paró el cronómetro en 44:40 minutos, con lo que la mexicana incrementaba su velocidad en una prueba en la que vino de menos a más, ya que para los 15 mil metros realizó un tiempo de 1:06:38 horas, con lo que se despegó de la china por 23 segundos a falta de dos kilómetros para finalizar la carrera.

Incluso en esa recta final de la carrera, un juez mostró la paleta de amonestación a la mexicana, quien lejos de intimidarse y bajar el ritmo, mantuvo su paso hasta llegar a la meta en solitario.

De esta forma, la oriunda del Estado de México regresó a Taicang cuatro años después, para refrendar su título obtenido, lo que logró de manera categórica y es que desde que estableció un récord nacional de 1:28:48 horas en la edición de 2014 de este evento, González tuvo una gran evolución en la distancia donde ganó un par de preseas de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en el Mundial de 2017 en Londres, Inglaterra.

Además en su duelo personal con las chinas, Lupita dominó a las dos marchistas asiáticas, luego de que tanto en los Olímpicos de Río 2016, como en el Mundial de Atletismo de 2017, Yang Jiayu le arrebató la victoria en los últimos metros.

La otra mexicana Valeria Ortuño finalizó en la plaza 61 con un tiempo de 1:36:38 horas.

González expresó que el triunfo obtenido en la Copa del Mundo de Caminata fue muy difícil por el ritmo impuesto y desde luego por la presión de las marchistas locales.

La mexiquense indicó que fue complicado por dichas circunstancias, pero al final se logró un resultado positivo para la marcha mexicana femenil con miras a competencias a futuro como los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en Barranquilla, Colombia.

“Fue una carrera difícil porque en ocasiones anteriores me había quedado atrás y esta vez no quería que eso ocurriera. Me la jugué y al final pude con el resultado y estar en el podio”, señaló.

Expuso que la medalla de oro en esta Copa del Mundo es producto del trabajo de todos los días y un paso más en el inicio del ciclo olímpico a Tokio 2020.

La competidora nacional tomó esta justa como parte de la preparación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, con el cual abre la ruta a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.