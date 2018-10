Marysé Condé, escritora de Guadalupe, gana el Premio Nobel Alternativo

La escritora Maryse Condé ganó el llamado Premio Nobel alternativo de Literatura, establecido por un grupo de más de 100 figuras culturales suecas, luego que se suspendió este año la entrega del máximo galardón de las letras universales.

Conocido también como Nuevo Premio de Literatura, este galardón está acompañado por un millón de coronas (alrededor de 112 mil dólares), mientras el premio Nobel de Literatura otorga nueve millones de coronas

Condé es autora entre otras novelas de “I, Tituba: Black Witch of Salem”, una novela histórica sobre una mujer negra condenada durante los juicios de brujas de Salem; “Segu”, ambientada en el África occidental del siglo XVIII; “Windward Heights”, una recreación caribeña de “Wuthering Heights” (Cumbre Borrascosas)

“Es imposible leer sus novelas y no alejarse de ellas con una comprensión más triste y estimulante del corazón humano, en todas sus complejidades secretas, sus contradicciones y maravillas”, escribió Howard Frank Mosher en su reseña de “Yo, Tituba “para The New York Times en 1992.

Nacida como la última de ocho hijos en 1937 en Pointe-à-Pitre, isla Guadalupe, en el Caribe, Condé, quien escribe en francés, quería ser escritora desde que se encontró con “Wuthering Heights” de Emily Brontë cuando era niña.

“Decidí que un día escribiría un libro tan poderoso y hermoso”, dijo en un correo electrónico. Sin embargo, no publicó su primera novela hasta que tenía casi 40 años, porque “no confiaba en mí misma y no me atreví a presentar mis escritos al mundo exterior”.

Este premio, escribió ella, será “bueno para mi moral”, reportó este viernes el diario The New York Times.

Guadalupe es un departamento administrativo de Francia de las Antillas en el mar Caribe, y las novelas de Condé están escritas en francés.