Médica mexicana ingresa a la Real Academia de Medicina de España

Rosalinda Guevara Guzmán, profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, fue reconocida como primera integrante mexicana de la Real Academia de Medicina (RANM) de España y ahora es académica correspondiente extranjera y la única mexicana en esa institución.

En un comunicado, la Máxima Casa de Estudios señala que hace 54 años Guevara Guzmán entró por primera vez a un laboratorio, cuando era estudiante en la Facultad de Medicina de la UNAM para acreditar la materia de Fisiología, “pero me gustó tanto estar ahí que ya no pude salirme; desde el inicio me enamoré de la investigación”.

Actualmente, la universitaria ocupa la jefatura de la División de Investigación de la FM y en la ceremonia de ingreso a la RANM, Guevara impartió la conferencia “La enseñanza de la medicina en México, desde las épocas prehispánicas hasta nuestros días”, en la que analizó cómo ha evolucionado en el país este saber con el paso de los años, “y en esta evolución la investigación ha tenido un papel importante”.

La investigación es natural en la vida de Rosalinda Guevara y señaló que para este trabajo “se necesita la voluntad para responder preguntas, y en medicina hay muchas, como ¿por qué ciertas personas desarrollan Alzheimer y otras no?, ¿por qué reemergen enfermedades que ya creíamos erradicadas como la tuberculosis o el paludismo? El deseo de entender es el motor que nos mueve”.

Un mes antes de su ingreso a la RANM, la académica había recibido la presea Dr. Miguel Otero de Investigación Clínica, un reconocimiento cuya mención hizo que Guevara hiciera un diagnóstico sobre esta actividad en México.