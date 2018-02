Met de NY prepara magna exposición sobre arte precolombino

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York anunció hoy una magna exposición con más de 300 objetos de lujo creados por culturas prehispánicas, desde los imperios asentados en lo que ahora es Perú hasta México.

Titulada “Golden Kingdoms: Luxury and Legacy in the Ancient Americas” (Reinos dorados: lujo y legados en la América antigua), la exposición contiene 92 piezas radicadas en instituciones y museos en México.

Programada para abrir el 28 de febrero próximo, la exposición cuenta con objetos pertenecientes a colecciones de más de 50 museos en 12 países, confeccionados desde el año 1200 antes de Cristo hasta la llegada de los europeos a principios del siglo XVI.

La muestra contará con coronas, pectorales, pendientes, collares, adornos de oreja y nariz, anillos, máscaras, mantos, copas, jarrones, estelas, campanas, espejos, libros pintados, entre otros objetos, muchos de los cuales nunca han sido vistos fuera de sus países de origen.

La exposición en el Met, que finalizará el 28 de mayo, sigue a la exhibición casi idéntica que organizó el año pasado el Museo J. Paul Getty de Los Angeles. La muestra está acompañada por un catálogo completamente ilustrado.

Entre los objetos más destacados de la exposición se incluyen los exquisitos ornamentos de oro del Señor de Sipán, la tumba que no fue saqueada más rica de la América antigua; y la máscara funeraria de malaquita de una mujer conocida como la Reina Roja, del sitio maya de Palenque.Asimismo, incluye ofrendas rituales recién descubiertas del recinto sagrado del Imperio azteca; y el “Tesoro del pescador”, un conjunto de adornos de oro mixtecas.

“La exposición presentará un nuevo retrato de la América antigua, que no está limitado por las fronteras nacionales de hoy en día, revelando redes de intercambio artístico en un contexto histórico”, de acuerdo con los organizadores.