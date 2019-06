‘Nudo mixteco’ un filme que cuenta la sexualidad indígena

La presencia mediática de Yalitza Aparicio, protagonista de Roma de Alfonso Cuarón, puso en el mapa a su lugar de origen, Tlaxiaco, Oaxaca. Sin embargo, este municipio ya había enviado a la pantalla nacional a la talentosa actriz y cineasta Ángeles Cruz, quien actualmente prepara su primer largometraje, Nudo mixteco, una película sobre la sexualidad de las mujeres indígenas de las comunidades cercanas.

“Soy de una comunidad que se llama Villa Guadalupe Victoria en San Miguel el Grande, Tlaxiaco, Oaxaca”, dice en entrevista Ángeles Cruz (La tiricia) en las oficinas de Madrecine, casa que producirá Nudo mixteco. Con esta cinta, Cruz pretende contar las historias de las mujeres del lugar en el que creció y del que tuvo que irse por falta de oportunidades académicas.

“Nos vemos forzadas a salir por diferentes causas: por buscar estudios o trabajo, mejores condiciones de vida”, explica la actriz. A su regreso a las comunidades, encuentran la vida cambiada y sienten que dejan de pertenecer. “Me interesaba mucho tocar el tema de la sexualidad de las mujeres en nuestras comunidades y cómo lo vivimos ahora en la época contemporánea”.

Ángeles Cruz no quiere quedarse en el cliché de ignorar qué sucede al interior de pueblos como ese, sino que quiere explorar “qué está pasando con nosotras, mujeres indígenas en este mundo de muchos cambios, de las realidades de las ciudades y de las realidades de nuestras comunidades”.

Aunque su película tocará temas sensibles y fundamentales para la comprensión del México contemporáneo, Ángeles Cruz no filma con la intención de predicar ni hacer proselitismo. “No me interesa hacer un panfleto, me interesa hacer una película y desde ahí me interesa contar las historias”, dice. “Quiero contar eso que sé y que vivo como parte de la comunidad: tener que salir para trabajar, regresar, estar, no estar, preguntarse qué es el éxito, cómo te imaginas el éxito fuera de tu comunidad y cómo te topas con la realidad cuando regresas”.

(Con información de México.com)