Ozzy Osbourne inicia gira de despedida en México

A sus 68 años, Ozzy Osbourne anunció que su gira de despedida iniciará en México, el próximo 5 de mayo en lugar por definir y luego continuará por Chile, Argentina y Brasil para dar paso a otras naciones de Europa.

Así lo difundió ‘el padrino del heavy metal’ en su página oficial donde el exvocalista de Black Sabbath destacó que su tour del adiós se extenderá hasta 2020.

“En su próximo tour mundial de despedida, Ozzy Osbourne, poseedor de una estrella en el Paseo de la Fama del Rock & Roll, ganador de un Grammy, compositor y cantante. Celebrará más de cinco décadas como intérprete (tanto como solista como frontman de Black Sabbath, a la cual formó en 1968). En este tour se espera que Ozzy le dé la vuelta al mundo con presentaciones hasta el 2020, que marcarán el final de un tour global del legendario artista, aunque él continuará ofreciendo shows de manera selectiva”, sentencia su sitio oficial.

“La gente continúa preguntándome cuándo me retiraré… Este será mi último tour mundial, pero no puedo decir que no daré conciertos aquí y allá… El tour comenzará en 2018 con un concierto en México, antes de dirigirme a Sudamérica para shows de Ozzy solo en tres países. Después, una serie de conciertos de seis semanas por Europa y performances en festivales que comienzan el viernes 1 de junio en Moscú, Rusia. El amado ícono del rock dará un tour por Norteamérica producido por Live Nation. Todos estos detalles serán revelados en 2018”.

Encabezará posteriormente una gira de conciertos norteamericana producida por Live Nation, cuyos detalles será revelado en 2018. Para estas fechas, Ozzy se unirá a sus antiguos colaboradores Zakk Wylde (Guitarra), Blasko (Bajo), Tommy Clufetos (Batería) y Adam Wakeman (Teclados).

Ozzy Osbourbe dará su último show en México en el Hell & Heaven, que se realizará el 4 y 5 de mayo.