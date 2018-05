Premian a periodista mexicana con el Princesa de Asturias

La periodista mexicana de investigación Alma Guillermoprieto fue hoy declarada ganadora del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018, informó el jurado reunido en Oviedo, Principado de Asturias, norte de España.

En su acta, el jurado destacó “su larga trayectoria profesional y su profundo conocimiento de la compleja realidad de Iberoamérica, que ha transmitido con enorme coraje también en el ámbito de la comunicación anglosajona, tendiendo, de este modo, puentes en todo el continente americano”.

“Con una escritura clara, rotunda y comprometida, Alma Guillermoprieto representa los mejores valores del periodismo en la sociedad contemporánea”, informó el presidente del jurado, Víctor García de la Concha.

Alma fue reportera de América Central para The Guardian y después para The Washington Post, donde fue redactora de plantilla en los años 80.

Desde 1989 ha escrito sobre América Latina para The New Yorker y The New York Review of Books y varias publicaciones en español, y en 1995 Gabriel García Márquez la invitó al taller inaugural de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI).

Fue profesora visitante en las universidades de Harvard, Chicago, California en Berkeley y Princeton, forma parte del cuerpo de profesores de la FNPI y del consejo asesor del Programa Latinoamericano de la Open Society Foundations, fundado por el magnate George Soros.