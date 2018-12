Primera edición de reggae en México: SoulFest

El talento nacional e internacional del género reggae se presentará en la primera edición de SoulFest, festival que también abarca el roots, dub, ska, funk y dance hall que se realizará en el auditorio Black Berry, ubicado en Tlaxcala 160, colonia Hipódromo Condesa.

En el evento destaca la participación de The Original Wailers con Quique Neira que juntos tocarán éxitos de Bob Marley, será el punto de partida para que ambos graben un par de sencillos para el próximo disco de esa agrupación jamaicana, que incluirá colaboraciones con diferentes artistas del género en español y también será el inicio de una gira por Latinoamérica.“Esta unión tardo en realizarse tres años, en una ocasión Al Anderson guitarrista de The Original Wailers me preguntó si conocía a Quique Neira exvocalista Gondwana porque habían compartido escenario en el 2000 y quería hacer una colaboración con él”.

Además los Easy All-Stars mostrarán su épico disco tributo a Pink Floyd, The Dub Side on the Moon que es uno de los mejores que tiene la agrupación neoyorkina y será un deleite para el público. Desorden Público interpretarán un repertorio con más reggae y menos ska.

La música y energía de Corpusklan, banda originaria de Cancún y creada en el 2003, forma parte importante en el Soul Fest. El nombre del grupo significa Corpus – cuerpo y Klan – unión o hermandad. Es considerada una de las bandas más representativas en la escena musical del sur de México y estarán listos para compartir con su público su más reciente sencillo “Nada perfecto”.

Desde la ciudad de Guadalajara, llega el sonido de Natty Congo Crew, agrupación fundada en 2002 y pionera en la región, con su estilo sound system los ha catapultado para compartir escena con diversos músicos de reggae internacional como: Fidel Nadal, Ras Michael & The Sons of Negus, Pato Banton, Israel Vibrations y Mad Professor, entre muchos otros.

La lista completa de las bandas que se presentarán en SoulFest son: The Original Wailers con Quique Neira, Easy All-Stars, Desorden público, Los músico de José, Onechot & The badman Orchestra, Naty Congo Crew, Corpusklan, DJS, Selecter Joshua, King Kong; iniciará a las 17:30 horas en el Auditorio Black Berry.