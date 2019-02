¿Quiénes triunfaron en los Brit Music Awards?

La banda de rock The 1975 y el DJ Calvin Harris fueron los principales ganadores el miércoles en los BRIT Awards, llevándose dos premios cada uno en la ceremonia anual para reconocer a lo mejor de la música británica.

The 1975 fue elegido el mejor grupo británico y ganó el principal galardón de la noche, el premio Mastercard al Mejor Álbum del Año, por A Brief Inquiry into Online Relationships.

Harris, un DJ escocés que ha grabado temas que se han vuelto éxitos a nivel mundial junto a artistas como Rihanna y Sam Smith, obtuvo sus primeros premios de la British Record Industry Trust (BRIT), llevándose las estatuillas al mejor productor y al mejor sencillo británico por su colaboración One Kiss con la cantante Dua Lipa.

Pink, quien cerró el evento con una mezcla de sus grandes éxitos, fue homenajeada con el premio a la contribución destacada a la música, convirtiéndose en la primera artista internacional que recibe el reconocimiento.

“Esto es demasiado”, dijo la cantante de Raise Your Glass y Just Like a Pill en su discurso de agradecimiento. “Ser considerada en la misma categoría que David Bowie, The Beatles, Sir Elton (John), Sir Paul (McCartney), Eurythmics y Fleetwood Mac, está más allá de cualquier cosa que mi cerebro pueda comprender”, agregó.

La cantante Jorja Smith ganó el premio a mejor artista solista femenina, luego de llevarse el premio de la crítica en la ceremonia del año pasado. George Ezra, intérprete de Shotgun, obtuvo el galardón al mejor artista solista masculino.

El video británico del año recayó en el grupo femenino Little Mix por su colaboración Woman Like Me con la rapera Nicki Minaj, mientras que Tom Walker, cantante de Leave a Light On, consiguió la estatuilla al artista revelación.

En las categorías internacionales, Ariana Grande ganó el premio a mejor artista solista femenina y el rapero canadiense Drake fue elegido el mejor artista solista masculino.