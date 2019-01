‘Roma’, de Cuarón, gana dos Globos de Oro

Un año más que un mexicano vuelve a figurar en la ceremonia de los Globos de Oro, que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Este año fue Alfonso Cuarón uno de los grandes protagonistas de la noche, quien junto con su filme Roma se llevó las palmas y dos Globos de Oro, uno a Mejor Película de Habla no Inglesa, otro a Mejor Director.

Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones fueron los encargados de anunciar al ganador al filme extranjero, nominación en la que también participaron Girl (Bélgica), de Lukas Dhont; Never Look Away (Alemania), de Florian Henckel von Donnersmarck; Cafarnaúm (Líbano) de Nadine Labaki y Un asunto de familia (Japón) de Hirokazu Kore-eda. Al decir su nombre, el escenario lo recibió con un fragmento de “Te he prometido”, tema de Leo Dan que también canta Yalitza Aparicio, en su personaje de Cleo en el filme.

“Gracias, muchas gracias a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood pero en especial a Yalitza Aparicio y a Marina de Tavira (…) El cine es una forma de tender puentes entre diferentes culturas y nos hace darnos cuenta que aunque sean desconocidos no son poco familiares y tenemos mucho en común (…) Agradezco a todo el equipo de Netflix”, dijo Alfonso Cuarón, en su primer discurso.

Cabe destacar que el largometraje, basado en las memorias del cineasta con su niñera a principios de la década de 1970, rodado en blanco y negro, quedó fuera de la categoría principal como Mejor Película debido a que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que otorga los Globos de Oro, no considera cintas extranjeras en la categoría principal. Sin embargo, venía con paso firme en la categoría de Mejor Director:

“Llorarás, llorarás, por tu capricho”, se escuchó de nuevo el coro del tema de Leo Dan, esta vez después de que el mítico Harrison Ford dijera el nombre de Alfonso Cuarón en la categoría de Mejor Dirección, al regresar al escenario, el mexicano dijo que siente que hizo trampa cuando estaba viendo a grandes mujeres en la pantalla y piensa además que la película fue dirigida por su familia más que por él:

“Siento que engaño al aceptar este premio, porque lo que hacía era disfrutar y ser testigo de las asombrosas Yalitza y Marina; por simplemente existir en la pantalla, estaré eternamente agradecido a ellas (…) A Mi madre y mi familia, quizá más importante por estos lugares, este redes que me crearon, así que, muchas gracias México”, concluyó.

En el 2014 lo ganó al Mejor Director por su trabajo en Gravity, en el único premio que tuvo el filme de cuatro aspiraciones (primer director iberoamericano en lograrlo). Ahora lo ganó al superar a Bradley Cooper por Nace una estrella; Adam Mckay por Vice; Peter Farrelly por Green Book y Spike Lee por El infiltrado del KKKlan. Roma también compitió por Mejor Guion pero fue superado por el de Green Book.

Es la segunda vez que una película mexicana gana el Globo de Oro, la primera vez fue por Tizoc, protagonizada por Pedro Infante y María Félix, y dirigida por Ismael Rodríguez.

Bohemian Raphsody y Green Book triunfan en la velada. Algunas de las grandes sorpresas de la noche se dieron en los premios principales. La más importante fue la victoria de Bohemian Raphsody, como Mejor Película de Drama, que además se llevó el de Mejor Actor para su protagonista Rami Malek, quien dio vida a Freddie Mercury. Nace una estrella que figuraba como favorita se conformó con el de Mejor Canción para su tema “Shallows”.

La gran triunfadora de la noche fue Green Book, que se llevó tres premios: Mejor Comedia, Mejor Guion (en la que superó a Roma) y Mejor Actor de Comedia para Christian Bale.