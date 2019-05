Assouline. La belleza hecha libro

Alexander Assouline, vicepresidente de la gran casa editorial francesa Assouline, visitó México para lanzar el libro The Art of Beautiful Living, de la diseñadora mexicana Olga Hanono. En una plática con el editor, nos cuenta qué depara a las editoriales el futuro digital y el proceso único de eternizar la belleza en sus libros.

¿Cuáles son los retos que enfrenta la industria editorial frente a la era digital?

Es una realidad que habrá cambios, dependiendo del mercado en el que te encuentres será mayor o menor. Es cierto que para periódicos o revistas puede ser complicado poder impactar como lo lograban antes con portadas o noticias que cambiaban el mundo. Pero con el flujo de información eso se va diluyendo en la conversación y las inversiones han aumentado en plataformas digitales para estos negocios. Nosotros hemos decidido enfocarnos en un público de nicho desde hace varios años, que valora los coffee table books de lujo y que jamás dejará de consumirlos.

Para nosotros los cambios no representan una amenaza, sino una oportunidad, pues en la industria nos diferenciamos de la competencia por el nivel de lujo que manejamos y nuestra apreciación de la cultura. Además los mismos libros de mesa que producimos se han convertido en objetos de diseño por si mismos, que no pueden reproducirse de forma digital, porque la calidad de nuestras imágenes es excelente.

De hecho, trabajamos muy de cerca con los fotógrafos para obtener la mejores imágenes a una resolución que jamás se podrían ver en digital.

¿Cuál crees que es la clave del éxito de los Coffee Table Books?

Me parece importante destacar es que los libros que producimos son un excelente regalo. Entregar el libro correcto habla mucho de cuánto conoces a una persona, cuánto te importa y se relaciona cien por ciento con su estilo de vida. Así que para nosotros es muy importante producir contenido de calidad, porque estarás entregando un pedazo de cultura con una gran carga emocional. De igual forma cuándo conoces la librería de alguien puedes comprender mucho de su pasado, vida y personalidad, si les interesan las artes, la moda o los viajes.

Y los libros entonces se convierten en algo muy personal, porque no dejas que cualquier persona entre a tu casa, de la misma forma que no permites que cualquier libro forme parte de tu librería personal. Es un aspecto sumamente importante de la industria editorial.

¿Cómo describes el proceso único de la creación de sus libros?

Lo primero que diría es que requiere tiempo y paciencia. En todo momento queremos que nuestros libros alcancen una categoría de objetos de arte, ya sea por su creación a mano en Italia o por el resultado haute couture de su curaduría. Pues nuestra curaduría puede tardar de 8 meses a 2 años en realizarse para cada libro.

Es muy importante para nosotros transmitir esto a nuestro aliados y artistas, pues es esencial para entender el proyecto y permite que se logren los mejores y más bellos resultados.

¿Cómo fue trabajar con Olga Hanono en la creación de “The Art of Beautiful Living”?

En mi primer encuentro con Olga, debo decir que sentí una conexión, sin duda hablamos el mismo idioma, pues generalmente tengo reuniones con personas que tienen excelentes ideas para crear libros, pero la idea no es lo importante, el proyecto debe tener alma. Debemos sentir la misma pasión que el artista tiene con su obra y trabajo. Y durante la cena que tuve con Olga, gracias a Marcela Aguilar y Maya, entendí de inmediato que ella tenía la pasión e inspiración necesaria para este proyecto en México y que debíamos traducirlo en algo tangible.

Así que creamos un excelente producto de historias de diseño interior, con un terminado especial color púrpura guinda en los extremos de cada página y una portada en este mismo color, que llama totalmente la atención y lo convierte en un objeto de deseo.

¿En qué proyectos actuales te encuentras trabajando?

En este momento estamos realizando una serie de libros para Dior, de cada uno de sus directores creativos. Por ejemplo con la edición de John Galliano, el equipo de fotografía ingresa al archivo para abrir y revisar aquellos archivos y fotografías que nadie ha tocado hace años, así como las prendas. La idea es tener nuevas fotos de estas auténticas obras de arte desde los ángulos correctos y poder entender el alma de cada una de las piezas y traducirlo al libro.

¿Qué es lo que más te sorprende de tu trabajo?

Puedo decir que una vez que terminamos un libro, la mayor emoción que puedo tener es abrirlo de nuevo. Porque desde mi rol en la compañía, no me encargo de hacer el contenido, sino darle vida y crear el entorno correcto. Entonces poder apreciar el trabajo del equipo involucrado es excepcional. Me hace seguir adelante.

También me gusta ver la reacción de la cara de las personas cuando abren un nuevo libro de nosotros. Eso me da la pauta del impacto que tendremos en el mercado. De hecho, siempre pienso que alguno de nuestros títulos servirá de inspiración para una pequeña niña que entra a una librería, y que años más tarde ese mismo libro la impulsará a tomar sus propias decisiones ser una diseñadora de modas. Esto es lo que me da escalofríos y me hace seguir adelante, porque se que estoy ayudando a que miles de personas se inspiren y logren un impacto en sus vidas.

Foto: Josh Devaux (Cortesía de Assouline)