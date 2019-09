¿Cómo controlar los triglicéridos?

Un día eres joven y al otro estás en el laboratorio recibiendo resultados de análisis médicos.

La mayoría de las personas sabemos que el colesterol es el enemigo silencioso del corazón, ya que, con el tiempo, puede tapar tus arterias y aumentar el riesgo de que padezcas un paro cardiaco, sin embargo, no es lo único que afecta a tu salud cardiovascular, por ello, en esta nota te decimos qué son los triglicéridos y qué alimentos debes comer para bajarlos rápido.

De acuerdo con MedlinePlus, los triglicéridos son el tipo de grasa más común que existen en el cuerpo, y provienen de alimentos como la mantequilla, la nata, las carnes grasas, los lácteos enteros, el aceite de coco, que, aunque frecuentemente es utilizado en la repostería, no es recomendable emplearlo en la cocina, ya que este aceite no tolera las altas temperaturas,eleva el colesterol y aumenta el riesgo de padecer enfermedades coronarias, por ello, lo ideal es cocinar con aceite de oliva.

Nuestro cuerpo obtiene calorías de los alimentos que consumimos para transformarla en energía y las calorías adicionales se almacenan en el cuerpo en forma de grasa, pero los triglicéridos también provienen de este tipo de calorías. Para que los triglicéridos pasen a la sangre, deben ser transportados por unas proteínas llamadas “lipoproteínas”, las cuales, se encargan de trasladar el colesterol y otras sustancias grasas a través de la sangre.

Quizá creas que los triglicéridos altos sólo se presentan en personas que padecen obesidad o sobrepeso, sin embargo, también se presentan en personas de complexión delgada cuya dieta no sea adecuada. Recuerda que no todas las personas metabolizamos de la misma manera, pero si tu cabello tiende a caerse y tus uñas no te crecen como deberían es muy probable que algo no ande bien con tu metabolismo.