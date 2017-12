Estos son los mejores ‘smartphones’ de 2017

Después de muchas evaluaciones y críticas varios medios especilziados han lanzado un listado con los mejores smartphones del año. Aquí los mejores cinco. Compartennos tus gustos y experiencias.

IphoneX: Este ha sido, sin lugar a dudas, uno de los móviles más representativos del año. Como argumento, su tremenda potencia de procesamiento, un apartado fotográfico considerable y un diseño rompedor con sus antecesores que le han colocado, nuevamente, en el plano de la vanguardia. Sí es cierto que otras firmas rivales se han adelantado a su diseño casi sin marcos, pero el iPhone X ha ganado en personalidad. Tiene fuerza incluso su cuestionado «notch», la «ceja» que soporta los ocho sensores y cámara frontal. Samsung Galaxy Note 8: Samsung ha mostrado cómo se las gasta en el campo de la telefonía. La firma surcoreana tiene una gran capacidad de producción y se ha paseado por la innovación con relativa solvencia. Asombró a principios de año con el Galaxy S8, uno de los pioneros en el nuevo formato de «todo pantalla», pero lo llevó a otra dimensión con el Note 8.Y eso que no lo tenía fácil después del fiasco del pasado año con el Note 7 y sus recordadas baterías incendiarias. Lo cierto es que puede haber dudas en la elección, si el mejor del año es el Galaxy S8+ o el Note 8. Por original hemos seleccionado el «phablet». 3. Google Pixel 2XL: Tras un debut cuestionado el pasado año, Google ha aprendido de los errores del pasado con el Pixel 2 XL. Ha tirado por tierra definitivamente la idea potenciada por la anterior gama, Nexus, que ofrecía una estrecha relación calidad-precio. El nuevo terminal, por encima de los 900 euros, ha cumplido con creces en muchos aspectos, aunque debutó con mal pie por su cuestionada pantalla P-OLED que generaba problemas y estaba por debajo de las expectativas. Y esta ha sido su peor baza, casi indefendible por sus extraños reflejos azulados, su mala calibración y su escaso brillo.

Este problema derivó en un debate acerca del empleo en el campo de la telefonía de este tipo de pantallas «orgánicas», consideradas como el futuro de los televisores. A su favor, una gran cámara compuesta por una sola lente, pero que ha sabido sacar provecho de todo. En la mayoría de situaciones (macro, detalle, nocturnas, retrato… ) el móvil sale airoso ofreciendo una gran calidad de imagen. Es su mayor virtud porque, en general, es fantástica y muy recomendable.

En cuanto a su tamaño, ciertamente de gran tamaño, también ha apostado por el diseño de «todo pantalla». Más espacio para disfrutar. A destacar la alta autonomía del dispositivo, que supera a muchos rivales y que extiende la autonomía a dos días sin problemas. Su ecosistema, además, un Android «limpio», tiene una intuitiva y buena experiencia de usuario muy recomendable para aquellos que lo siguen prefiriendo a iOS. Está bien optimizado y, eso, es para valorar.

4.Huawei Mate 10: La firma china ha sorprendido este año con su buque insignia. Si el P10 era una opción interesante, la gama Mate ha ganado fuerza con el nuevo modelo. Un terminal que viene acompañado precisamente por un sistema de aprendizaje neural que se puede aplicar a múltiples opciones como en el empleo de la fotografía.

Porque en este terreno también se maneja a la perfección gracias a su combinación de dos sensores compuestos por cámaras de 12 y 20 megapíxeles, que se comportan francamente bien en algunas condiciones de baja luminosidad, las cuales además permite jugar con la profundidad de campo para obtener retratos con el fondo desenfocado. Eso sí, en esta última escena sin alcanzar a sus rivales como el iPhone X o Pixel 2 XL.

Al igual que otros modelos de este año, Huawei ha acabado por ofrecer un ratio similar con una pantalla inmensa que cubre gran parte del frontal. Para ello, ha mantenido el formato de 18:9 en su panel de 5.9 pulgadas, capaz de extraer una resolución QHD. La pantalla, tipo LCD, es francamente mejorable a la hora de la representación y reproducción de los colores, a los que les falta algo de intensidad, aunque luce con gran brillantez. Pese a sus dimensiones, el terminal es cómodo y compacto. Frente a otras propuestas, el Mate 10 ha continuado con el lector de huellas dactilares, pero ubicado en la parte trasera en el centro, la posición más cómoda, por cierto.

5. OnePlus 5 T: La firma china ha vuelto a asombrar por lo que mejor sabe hacer, ofrecer un terminal de prestaciones altas a precios muy bajos. Y lo ha logrado con esta versión que ha coqueteado con ese diseño casi sin bordes. Cuenta con un panel tipo OLED de 6 pulgadas que ha crecido ligeramente en comparación con su antecesor y que ofrece un ratio de 18:9. Más espacio en menor tamaño.

Con una doble lente, de 16 megapíxeles la principal y de 20 la secundaria, funciona de forma diferente que la del OnePlus 5. En esta ocasión, la cámara no cuenta con teleobjetivo para poder hacer zoom. Ambos sensores nunca toman instantáneas al mismo tiempo. El de mejor calidad tiene la función de realizar fotografías en condiciones de baja luminosidad, mientras que la otra salta cuando la luz sea la adecuada. En general, gestiona bien los escenarios, pero no es ni de lejos la mejor del año, ya que por lo pronto, no cuenta con estabilizador óptico y el resultado con el modo retrato deja sentimientos encontrados.