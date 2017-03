La empresa espacial privada SpaceX ha anunciado que ha programado para el año que viene un viaje turístico alrededor de la Luna para dos clientes que pagarán por ello. En este viaje se utilizará una nave que ya se está desarrollando para la NASA, la ‘Dragon 2’ y un cohete pesado que aún no ha sido testado, ha informado el presidente de la empresa, Elon Musk, en declaraciones a la prensa. En Twitter, Musk ha bromeado con la conocida canción ‘Fly me to the Moon’.

Musk ha explicado en rueda de prensa telefónica que el objetivo es que el lanzamiento sea a finales de 2018, aunque no ha querido identificar a los clientes ni lo que pagarán por este viaje espacial. “No es nadie de Hollywood», ha bromeado, y ha revelado que los dos clientes se conocen entre sí. «Esperamos hacer más de una misión de este tipo», ha añadido Musk. «Este es increíblemente emocionante», ha apostillado.

Los clientes ya han pagado «una suma significativa de dinero» para viajar a la Luna. «Como los astronautas del (programa estadounidense) Apollo, estos individuos viajarán al espacio con las esperanzas y sueños de toda la Humanidad, llevados por el espíritu humano universal de exploración», ha señalado la empresa en su comunicado oficial.

SpaceX ha revolucionado el mercado aeroespacial con invenciones como el Falcon 9, un cohete que es capaz de impulsar vehículos lejos de la gravedad terrestre y después aterrizar en la superficie del planeta para poder ser reutilizado.