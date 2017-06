  Científico mexicano reconocido por el gobierno inglés

El astrofísico Carlos Frenk, director del Instituto de Cosmología Computacional en la Universidad de Durham, Inglaterra, fue reconocido por la reina Isabel II como Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE, por sus siglas en inglés), como parte de la lista de honores por el cumpleaños de la monarca.

El premio a Frenk, quien nació en Ciudad de México y tiene doble nacionalidad, británica-mexicana, fue en reconocimiento “por sus servicios a la cosmología y la difusión pública de la ciencia básica”, según un comunicado de la Universidad de Durham.

La CBE es una orden de caballería fundada el 4 de junio de 1917 por el rey Jorge V y comprende cinco clases en cada una de sus dos divisiones: civil y militar.

Respecto de la distinción, Frenk afirmó: “Es un gran honor ser premiado. La investigación científica es una empresa de colaboración y veo este honor como un reconocimiento no sólo al trabajo que he realizado, sino a la contribución de muchos de mis colegas a lo largo de los años, especialmente a mis alumnos y asistentes de investigación posdoctorales.

“Me formé como físico en México, pero he pasado la mayor parte de mi carrera en la Universidad de Durham investigando los misterios de nuestro universo. El objetivo final es averiguar, utilizando las leyes de la física, cómo evoluciona y, en particular, cómo más de 13.7 mil millones de años de evolución cósmica, a partir del Big Bang, dieron lugar a estructuras maravillosas, como las galaxias. He sido privilegiado en colaborar con algunas personas de mucho talento, con quienes tengo una enorme deuda de gratitud por sus ideas, trabajo duro e inspiración.”