Un equipo de investigadores brasileños y argentinos ha descubierto el primer anfibio que brilla en la oscuridad. Se trata de una rana ya conocida pero cuya capacidad de fluorescencia, una propiedad que tienen algunas sustancias de reflejar luz con mayor longitud de onda que la recibida, no era conocida. Los estudios sobre este fenómeno han sido publicados recientemente en la revista «Proceedings of the National Academy of Sciences» (PNAS).

Este anfibio brillante es la rana puntuada, o Hypsiboas punctatus, una especie que vive en montañas, pantanos, marismas, bosques tropicales y subtropicales, de varios países de Sudamérica, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, etc.

Los investigadores, de las universidades de Buenos Aires y Sao Paulo estaban trabajando con esta especie cuando descubrieron la presencia de un pigmento fluorescente. Para comprobar si era así, sumieron al animal en la oscuridad después de iluminarlo, y así observaron que pasaba de tener un color amarillo con puntos rojos (lo que en biología suele ser una señal de que el animal es venenoso y peligroso, de acuerdo con una estrategia conocida como aposematismo) a tener un color verde neón con puntos negros.

Totalmente fascinados, los científicos estudiaron la piel y los pigmentos de la rana en profundidad. Gracias a esto, descubrieron que la rana emitían una importante cantidad de luz: entre el 18 y el 29 por ciento de la luz de la Luna.

Además, en las glándulas de la piel del animal encontraron tres moléculas implicadas en la producción de la fluorescencia: la hiloína-L1, la L2 y la G1. Cada una de estas tiene una cadena de átomos de hidrógeno y carbono y un anillo implicados en la generación de luz, pero lo interesante es que no tienen nada en común con las otras moléculas fluorescentes presentes en la naturaleza.