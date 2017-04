El planeta más grande del Sistema Solar, alcanzará este sábado día 8 de abril su punto más cercano a la Tierra, a 666 millones de kilómetros, por lo que se verá más grande y brillante, según informa la Agencia Espacial Europea (ESA). Además, pocos días después, este mundo aparecerá en el firmamento muy cerca de la Luna llena, lo que permitirá a los amantes de la astronomía disfrutar de otra espectacular vista del cielo nocturno.

Aunque la proximidad de Júpiter sea la mayor del año, no llega al récord que alcanzó en 2010, cuando se situó a menos de 592 millones de km de distancia, una visita extraordinaria, ya que el planeta no había estado tan cerca de nosotros desde hacía 47 años antes… y no volverá a estarlo hasta 2022. No hay que desdeñar la ocasión por ese motivo. Júpiter brilla más que cualquier otra estrella por la tarde-noche, solo superado por Venus, que es quien domina antes de la puesta del Sol, así que resultará apasionante echar un vistazo.

Pero, ¿cómo podemos contemplarlo sin problemas? Desde la ESA aseguran que unos buenos prismáticos son suficientes para poder contemplar el disco de Júpiter y sus cuatro satélites más grandes: Ío, Europa, Ganímedes y Calisto. «Y, al observar el sistema en días distintos y a diferentes horas, podremos ver cómo cambian las posiciones de estas lunas», explican.