Después de ganar el primer lugar de la Copa Norteamericana del Petrobowl, el equipo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM ahora se alista para su próximo reto: el certamen internacional. Después de vencer a 24 equipos de las mejores universidades estadunidenses y canadienses, ahora los universitarios se preparan para la competencia internacional, que se llevará a cabo el 4 de octubre en San Antonio, Texas.

Ayer, los estudiantes Constanza García Sesin, Julio César Villanueva Alonso, César García Marmolejo, Enrique Ávila Torres, Cesar Alberto Flores Ramírez y Marcos Emiliano López Jiménez, junto con su couch, Ernesto Magaña, y su asesor, Fernando Samaniego Verduzco —Premio Nacional de Ciencias y Artes— dieron una conferencia para hablar sobre estos detalles, así como de la competencia que se llevó a cabo del 1 al 4 de febrero de este año.

Constanza García refirió que el certamen se basa en la realización de diversas preguntas a los miembros de los equipos, que van desde geopolítica, historia, yacimientos, perforación, geología, hasta temas relacionados con la industria de petróleo. “Por eso es difícil de prepararse, porque es mucha información y no se sabe qué pregunta te pueden hacer”.

Por su parte, Enrique Ávila apuntó que para la cita del 4 de octubre los universitarios se preparan para competir contra instituciones educativas de todo el mundo, además de las norteamericanas, otras más de Asia, África, Medio Oriente, Europa y Sudamerica. Ante todas éstas, la UNAM, dijo, tiene una ventaja importante que los equipara con los estadunidenses. “A diferencia de otras universidades no estadunidenses, la UNAM ha tenido gran fortaleza mental porque dentro de la competencia somos de las únicas universidades que pensamos firmemente que ellos [los estadunidenses] no son mejores que nosotros, sabemos lo mismo o incluso hasta más. Eso nos ha dado la ventaja con otras universidades. No hay secretos, la clave estudiar y trabajar mucho”.

Por su parte, César García puntualizó que las probabilidades de ganar el certamen mundial son altas. “Todo depende de nosotros y de lo mucho que estudiemos. Aunque tengamos obstáculos —los universitarios refieren que ha habido casos claros de favoritismo hacia instituciones estadunidenses— vamos con todo y tenemos en mente el primer lugar”. El universitario recordó que la UNAM ya ha ganado este certamen anteriormente, por lo que no es imposible que se repita el logro. “Además, las universidades de otros países no son cosa de otro mundo. Estamos muy motivados, más aún con el primer lugar que obtuvimos en el campeonato norteamericano”.

Ernesto Magaña, coach del equipo de la UNAM desde hace tres años, recordó que las participaciones de la UNAM en esta competencia siempre es destacada y se ha enmarcado dentro del top ten. “En el peor de los casos hemos calificado en noveno lugar, el cual, a nivel mundial y dentro de 300 universidades —participantes dentro del Society of Petroleum Engineers, organizador del certamen—, es algo importante”.

Dijo además que en 2012 obtuvieron el segundo lugar, pero entre sus filas se reconoció el trabajo un universitario con el MVP (jugador más valioso); por otra parte, en 2015, en Houston, Texas, obtuvieron el campeonato. “Por ello tenemos probabilidades muy altas de ganar en esta edición”.

Añadió que visto desde su experiencia, la UNAM es muy respetada en la competencia, lo cual pueden observar cada edición desde que llegan al evento. “En estos años, ahora como couch y ex participante, veo muy bien al equipo actual que nos representará. Tenemos algunos meses de preparación intensa para buscar el primer lugar”.