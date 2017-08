En dos años se estrenará ópera sobre Frida Kahlo

La ópera “The last dream of Frida and Diego”, que aborda el amor de Frida Kahlo y Diego Rivera, será estrenada en español, en 2020 en la ciudad estadunidense de Fort Worth, se informó este jueves en conferencia en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

En el lugar, el cubano-americano Nilo Cruz, autor del libreto, dijo: “Era importante indagar en la intimidad entre Frida y Diego, las batallas que tenían, pero que siempre regresaron porque se necesitaban”.

El ganador del Premio Pulitzer destacó que la idea fue de Gabriela Lena Frank, encargada de la composición musical de este montaje. “Aparte de eso, una ópera tiene que tener un gran amor, una historia más grande que la vida, era el caso de la relación entre ellos dos. En eso se basan las grandes óperas”.

Por su parte, Tuomas Hiltunen, director de la Opera Fort Worth , afirmó que “la noticia celebra el genio de Frida Kahlo y Diego Rivera, y honra a México”.

Durante el anuncio, la compositora Gabriela Frank dijo que siempre está buscando mujeres artista como inspiración: “Frida fue tan fuerte y con una increíble imaginación”.

El montaje será realizado por la Opera de Fort Worth, en colaboración con la Opera de San Diego y las universidades de Texas en Austin y Depaux, de Indiana.