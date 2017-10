Harvard abre cátedra en honor a arqueólogo mexicano

Con el fin de renovar su compromiso de colaboración educativa y de investigación, la Universidad de Harvard estableció la Cátedra Eduardo Matos Moctezuma (The Eduardo Matos Moctezuma Lecture Series), que inicia el 3 de octubre y es la primera en casi 400 años de historia de la universidad en honor de un mexicano.

Además de honrar al arqueólogo más eminente de México, el propósito de dicha cátedra es vincular a los especialistas en el México prehispánico más destacados del mundo. Por medio de la figura del profesor Matos Moctezuma, Harvard rinde homenaje a la excelencia de la arqueología mexicana, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En el documento, la Universidad de Harvard externa su solidaridad con México “en estos trágicos momentos, y reitera su compromiso de colaboración con la comunidad académica nacional en busca de encontrar soluciones a los problemas más apremiantes del país. Hoy más que nunca, Harvard apuesta por la colaboración interinstitucional con México”.

Indicó que la conferencia inaugural de la Cátedra Matos Moctezuma, la cual será dictada por el antropólogo al que rinde tributo, tendrá lugar el 3 de octubre, a las 19:00 horas en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología.

Por parte de Harvard, se contará con la presencia de Mark Elliott, vice-provost for International Affairs, y Mark Schwartz, professor of Chinese and Inner Asian History; Brian Farrell, director del David Rockefeller for Latin American Studies y professor of Organismic and Evolutionary Biology.

Así como David Hempton, dean of the Harvard Divinity School; Alonzo L. McDonald Family, professor of Evangelical Theological Studies, y John Lord O’Brian, professor of Divinity.

Mientras que de México participarán el antropólogo Diego Prieto, director general del INAH; el doctor Antonio Saborit, titular del Museo Nacional de Antropología (INAH); y la maestra Patricia Ledesma, directora del Museo del Templo Mayor.

Tras la conferencia se inaugurará la exhibición “Voces de barro”, seleccionada por el propio profesor Matos. La muestra reúne nueve de las esculturas de barro más importantes de las colecciones del Museo Nacional de Antropología y del Museo del Templo Mayor. Se exhibirá también la obra plástica El Caballero Águila, que el celebrado artista méxico-americano George Yepes realizó como símbolo para la Cátedra Matos.