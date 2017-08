Imcine, en defensa del cine nacional

El director del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), Jorge Sánchez Sosa, dijo que en el primer semestre de 2017 el organismo a su cargo implementó diversas estrategias para fortalecer las audiencias y acercar nuevos y más públicos al cine nacional.

Antes de adentrarse en el tema de la actividad cinematográfica nacional, Sánchez Sosa mencionó que frente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “ya empezamos conversaciones con diferentes sectores de la comunidad cinematográfica o industrial, de tal forma que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) sean las dos instancias representativas de comunidad e industria. Se inició la conversación, que no es fácil, porque son intereses y puntos de vista que con mucha frecuencia son divergentes, pero hay que hacerlo. Lo único que puede enaltecer y marcar el camino es dialogar.

“El enfrentamiento, a menos que sea algo ineludible, cada quien lo asume como quiere, pero tenemos que hacer ese esfuerzo de diálogo y entendimiento. La secretaria de Cultura, María Cristina Cepeda, me instruyó a llevar a cabo mesas para esta discusión; las haremos en una o dos semanas para encontrar soluciones, porque no existe la gran solución, sino pequeñas soluciones que, bien enlazadas, bien encadenadas, pueden provocar un efecto que a veces uno no espera.”

El titular del Imcine adelantó que en esas mesas “vamos a conversar los próximos días para que sea un evento que refleje esa pluralidad y que nos incite, como ya ocurrió, a tener conversaciones y diálogos sobre lo que está pasando con el cine mexicano. De hecho, ya hicimos un adelanto hace unos 10 días, a iniciativa de la misma secretaria de Cultura, y espero que las próximas sean el principio de unas conversaciones que nos lleven a mejorar el acceso al cine mexicano, así como las condiciones en la producción, distribución y exhibición en todos los niveles posibles”.

Regresando al tema de la actividad cinematográfica nacional, Sánchez Sosa mencionó: “El comportamiento económico del cine es tres veces más dinámico que el conjunto de la economía mexicana, y es que asistir al cine es la actividad cultural que más realizan los mexicanos: en 2016 representó 86 por ciento. Entre 2013 y 2015, el PIB de la industria cinematográfica creció 14.5 por ciento, justificado en el incremento de 5.9 por ciento de los puestos de trabajo ocupados en la industria cinematográfica y en el incremento de 19.6 por ciento del gasto de los hogares en bienes y servicios de cine”.

Cabe mencionar que entre 2014 y 2015 el Imcine puso en marcha las plataformas de streaming Cinema México Digital y FilminLatino. La primera ofrece de forma colectiva contenidos gratuitos a instituciones educativas, culturales y asistenciales. Actualmente cuenta con 640 sitios de servicio en los que se reporta una asistencia de 504 mil 74 espectadores, con 62 por ciento de población infantil. Para el segundo semestre de 2017 la plataforma prestará servicios en instalaciones del Sistema Educativo Militar y de formación de habilidades digitales.

Sobre la plataforma Cinema México, Sánchez Sosa indicó: “Ha funcionado y genera mucho orgullo y satisfacción, porque llegó en este semestre a 648 puntos de recepción; la mayoría son bibliotecas públicas, lo que quiere decir que, en el ámbito rural, un sector muy desfavorecido que tiene poco acceso al cine mexicano contemporáneo y lo que no se exhibe en las salas comerciales, nosotros tenemos una selección de cortometrajes maravillosos que escasamente se ven por la televisión. Donde están ubicadas las plazas, en cada uno de estos lugares, se exhibe tres veces por semana cine mexicano. La maravilla del cine en formato digital es que tienes un reporte inmediato y sabes inmediatamente cuánta gente fue, cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos hombres; 62 por ciento del público de Cinema México fueron niños y niñas. Entonces crecimos, lo que me parece una maravilla, porque sí expresa una voluntad de recuperar el espacio público y virtual por el propio público”.

Acerca de FilminLatino, especificó: “Arrancamos el proyecto con una empresa española, de las mejores plataformas europeas, y la idea era aprender a hacer una plataforma para estructurar la oferta y no perdernos en la adquisición de títulos, que podría ser muy dilatado; venía un paquete de 800 títulos en ese momento. Al día de hoy ya somos propietarios al ciento por ciento de la plataforma y sólo tenemos que rendir cuentas a los ciudadanos y a la nación”.

Agregó que “a partir de ahora viene una nueva etapa en FilminLatino, hay que incrementar la presencia de títulos mexicanos y generar alianzas a escalas federal, estatal, municipal o comunitaria para que tenga su máxima expresión; es decir, una programación de contenidos importantes para que lleguen a los públicos que deben de llegar. Es una oportunidad de formación cinematográfica ciudadana y queremos llegar de una manera más eficiente con un índice de sustentabilidad importante”.

Sánchez Sosa también informó que “por fin logramos desarrollar una plataforma Retina Latina, que es una iniciativa de Colombia a la que nos sumamos cinco países, que va dirigida a un usuario que no requiere pagar. Estamos viabilizando el acceso a sectores que no tienen para pagar una suscripción”.

Refirió que estos tres ejemplos son importantes, ya que “en esta administración hemos logrado introducir el elemento virtual al Imcine; no es un logro, sino una necesidad patente, porque si no estás en el mundo digital cuando te dedicas a la promoción y producción de lo audiovisual, estás perdido. Cada vez será más complicado entrar a ese terreno que cambia mes con mes”.

Respecto de la actividad cinematográfica en este primer semestre, Sánchez Sosa dijo: “Eso es lo más evidente para mí; cuando llegamos ya traíamos la idea de la importancia de los públicos y del ciudadano, porque el cine antes era en latas y creo que esta historia de Cinema México Digital sintetiza lo que formulamos en algún momento: la combinación del espacio público y virtual. Queremos saber dónde estamos cada trimestre y no esperar hasta que se consume el anuario estadístico que da visión del año y poca capacidad de moverse hacia tal o cual estrategia o reflexión”.

Sin embargo, confesó que la actividad en la pantalla el cine mexicano descendió en comparación con el mismo periodo de 2016. “Sí, estamos con números menores respecto del año pasado, creo que lo que viene, en septiembre, cuando más se estrenan películas mexicanas, tendremos un levantón. Obviamente existe esta preocupación, pero no debemos descuidar esas plataformas digitales, porque competimos con grandes jugadores y queremos demostrar que hay un nicho interesado en el cine de FilminLatino”, señaló.