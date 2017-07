Timo entre la gente, exposición montada en la Alameda Central

El artista plástico Rodrigo de la Sierra exhibe 15 piezas monumentales del personaje Timoteo que le ha dado reconocimiento.

La exposición Timo entre la gente, del artista plástico Rodrigo de la Sierra, ha llegado para el disfrute de los capitalinos y visitantes a partir del sábado 15 de julio en la Alameda Central, donde sus piezas monumentales instaladas sobre avenida Juárez han causado desde las primeras horas el asombro de los transeúntes del Centro Histórico.

De la Sierra sostiene que Timo “es un personaje de fábula, un ser que habita metáforas de la vida contemporánea. Un personaje urbano en su ciudad, cualquier ciudad. Esta indeterminación es por supuesto voluntaria y sirve para enfatizar el carácter industrial, abstracto e impersonal de las sociedades urbanas”, como abstractas e impersonales son las historias en que De la Sierra presenta a su personaje.

En Timo hay cierto heroísmo que siempre está dispuesto a descubrir, en medio del entorno hostil, la posibilidad de superar un mundo no siempre hecho a su medida. “El personaje no se rinde nunca, está siempre listo para empezar de nuevo. La obra no invita al mayor optimismo, porque el hombre contemporáneo vive superando discordancias y tareas arduas, pero si es que hay una lectura posible de la serie, de su suave didáctica, está en su mirada crítica al mundo, en su enorme simpatía por los seres humanos y sus esfuerzos”.

El humor ácido del artista lo aleja de cualquier lectura melodramática. El anonimato y el lenguaje gestual crean una poética enrarecida, un contrapunto eficaz para la ironía y la crítica. Como buen fabulista, Sierra es un crítico y un narrador. Sus tramas breves y elementales provienen de la economía gráfica de la historieta y el diseño.

Cada una de las 15 esculturas —elaboradas con bronce, fierro, perfil metálico y acero inoxidable— tiene un nombre que transmite el mensaje del artista: “Bajo control”, “Horizonte”, “Big Steps”, “El piloto”, “Buscando equilibrio”, “El avión de papel”, “Los de arriba y los de abajo”, “United States on America”, “Gran ego”, “Balance”, “Volar”, “Nueve bloques”, “El vigilante”, “Punto de fuga” y “Retrato”.

Rodrigo De la Sierra (Ciudad de México, 1978) en 2007 fue seleccionado en la Bienal Internacional de Escultura de Toyamura por su creación Timoteo. Su personaje se desarrolla a partir de una serie de dibujos en papel que De la Sierra concibe para cuestionarse a sí mismo. El álter ego del artista alcanza un mayor registro y un amplio público que encuentra en esta figura un puente de empatía y un reflejo de su entorno social.

De la Sierra ha participado en ferias nacionales e internacionales como Art Market San Francisco, Art Palm Springs, LA Art Show, Art Busan, Asia Contemporary Art Show, Expo Chicago y Affordable Art Fair Singapur, entre otras. En 2017 presenta una exposición en el Zhou B Art Center, de Chicago, Illinois. Ha expuesto en recintos como el Museo Nacional de Antropología y el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, en el Museo Soumaya y en el Museo Jumex.