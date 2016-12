Comienza el DP World Tour Championship en Dubai, o lo que es lo mismo, la gran Final del circuito europeocon los sesenta mejores jugadores de la temporada en liza.

Hasta siete jugadores llegan con posibilidades de ganar la Race to Dubai: Rory McIlroy, Danny Willett, Justin Rose, Shane Lowry, Louis Oosthuizen, Branden Grace y Byeong Hun An. Son los dos primeros, McIlroy y Willett, quienes llegan con una gran ventaja y tienen más posibilidades.

Pero hay otras muchas alternativas. Rose, Lowry, Oosthuizen y Grace tendrían muchas opciones en caso de victoria, e incluso podrían ganar la Race con un segundo puesto, siempre que se diera una carambola de resultados. Al coreano An, sin embargo, sólo le vale la victoria, unida además a otros resultados.

Con la ausencia de Sergio García por segundo año consecutivo, tenemos acuatro españoles en la gran Final: Miguel Ángel Jiménez, Rafa Cabrera Bello, Pablo Larrazábal y Alejandro Cañizares, que ha entrado en el último momento por la lesión de George Coetzee. No hace falta recordar la gran actuación de Cabrera Bello hace doce meses en este torneo, cuando perdió el liderato en un dramático final el domingo. Ahora mismo, sólo Miguel está metido entre los treinta puestos primeros de la Race, que dan acceso automático al British Open de 2016, pero debe defender su posición con uñas y dientes, pues llega en el puesto 29º. Los demás podrían conquistar su plaza con un gran resultado esta semana, siendo Rafa el que más cerca está (41º).

El Earth course del Jumeirah Golf Estates, escenario del torneo, le viene que ni pintado a McIlroy, que acumula cinco top-5 y una victoria en sus apariciones. Aunque ahora mismo es Stenson el gran rival a batir, puesto que ha ganado el torneo en sus dos últimas ediciones. El año pasado, el sueco cazó la friolera de 68 greenes en regulación, un récord en la historia del circuito europeo. Así que habrá que contar con él, aunque no pueda llevarse la Race to Dubai.