Las películas de terror sin duda es uno de los géneros más rentables del cine, tenemos así pequeños presupuestos que pueden alcanzar unos $20 millones de dólares pero que su nivel de recaudación rebasa las tres cifras.

En su mayoría son cintas cargadas con humor involuntario pero cuando son ejecutadas correctamente, su impacto en nosotros queda por días sin que podamos dormir.

Por ello les presentamos 10 películas de terror del 2016 con diferentes propuestas, yendo desde aquellas cintas claustrofóbicas hasta los enfrentamientos con el mismísimo demonio.

The Witch (Dir. Robert Eggers)

Ambientada en la Nueva Inglaterra del Siglo XVII, una familia se muda a un pueblo donde hay un bosque que se dice está bajo una maldición de una bruja. Pronto la hija adolescente comienza a ser sospechosa de estar bajo el encanto o en este caso maldición.

Dirigida por Robert Eggers, se llevó el premio en Sundance 2014 a Mejor dirección. Para quienes la vieron en su momento señalan que recuerda mucho al terror pausado pero siempre presente de The Babadook y Está detrás de ti.

Green Room (Dir. Jeremy Saulnier)

Tras una presentación, lel grupo de punk Ain’t Rights se ve envuelto en un crimen que los hará buscar la manera de sobrevivir de unos agresivos skinnheads comandados por Sir. Patrick Stewart.

Tras dirigir el thriller Blue Ruin, Jeremy Sauliner presenta una cinta claustrofóbica que juega más con el thriller que con el terror, pero tampoco hay que dejarse engañar: son momentos de tensión al 100.

February (Dir. Osgood Perkins)

Situada en el mes de, sí, febrero, la historia se divide en tres mujeres cuyas situaciones se verán enfrentadas en misteriosos eventos. Quienes la han visto tratan de soltar mucho de la trama especialmente para evitar spoilers.

Dirigida por el hijo de Anthony Perkins (sí, el mismo protagonista de Psicosis) y protagonizada por Emma Roberts, quien lentamente se está convirtiendo en una scream queen del cine actual, February fue comprada por A21, distribuidora que se está abriendo camino dentro del cine independiente.

Baskin (Dir. Can Evrenol)

Ok, esta es la opción más folkórica de todas. Turquía presenta una de las películas más sangrientas y gore de las que veran aquí. Con gran recepción en los festivales de cine y proyecciones internacionales.

Un grupo de policías reciben un llamado de auxilio que los hará descender al mismísimo infierno, con extrañas criaturas deformes, sangre, ofrendas satánicas y mucho más. El equivalente turco de cualquier película de Rob Zombie. Se presentó en el pasado Festival de cine de Mórbido.

The Devil’s Candy (Dir. Sean Byrne)

Si no han visto Cita de sangre (The Loved Ones, 2009) es momento que se preparen. La ópera prima de Sean Byrne fue un retorcido giro a la historia de chico conoce chica.

Ahora regresa con una historia de una familia que al llegar a una casa, el esposo pintor se ve poseído por una fuerza demoniáca. ¿Cliché? En manos de Byrne seguro no. Además el soundtrack está cargado de bandas de metal (ok, ahí sí podría ser un estereotipo pero nunca está mal escuchar a Metallica en pantalla grande).

31 (Dir. Rob Zombie)

Las películas de Rob Zombie no tienen límites, es un director que no responde a ningún estudio y su filmografía carece de tener alguna restricción. En su nueva propuesta presenta a cinco extraños secuestrados al azar quienes despiertan en un lugar sólo para descubrir que deben matar a oponentes dentro de un lugar conocido como Murder World.

Estos “oponentes” son ni más ni menos que payasos sádicos que responden al nombre de The Heads.

The invitation (Dir. Karyn Kusama)

Antes pareja, ahora separados por la muerte de su hijo, un hombre y una mujer vuelven a reunirse en una cena con varios amigos en común, sin embargo para el hombre, nada es lo que parece.

Presentada en el festival de Sitges 2015, The Invitation ha sido señalada como LA película de suspenso y terror psicológico a ver en 2016. Su espíritu es cercano a una obra de teatro con el uso de pocos escenarios, siendo el comedor el principal. De una tensión creciente y una primera hora pausada, la cinta de Kusama se perfila para un viaje a la psicología humana brutal. También se presentó en el pasado Festival de cine de Mórbido.

El bosque siniestro (Dir. Jason Zada)

En vida real existe el bosque Aokigahara, famoso en Japón por ser el lugar más famoso para suicidarse en el país del Sol Naciente y el tercero en el mundo. Aquí en la película protagonizada por Natalie Dormer, la actriz interpreta a una mujer que va en busca de su hermana desaparecida.

The Conjuring 2 (Dir. James Wan)

A pesar que dijo se alejaría del género, es muy grato saber que James Wan regresa a demostrar cómo se hace el cine de terror.

En esta secuela del gran éxito de El Conjuro, los Warren tomarán el caso del poltergeist de Enfield, donde se dice que dos hermanas fueron poseídas y posteriormente desmaterializadas enfrente del matrimonio. El caso más terrorífico que han presenciado los Warren, declarado por ellos mismos.

The Neon Demon (Dir. Nicolas Winding Refn)

El director de Drive ingresa en el género de terror, con una historia protagonizada por Elle Fanning donde ella interpreta a una modelo que llega a Los Angeles y que conoce a un grupo de mujeres que están obsesionadas con su belleza y harán lo que sea para obtenerla.

La historia está medianamente basada en la vida de la Condesa Elizabeth Bathory del Siglo XVI, quien se dice mandaba asesinar a jóvenes vírgenes y se bañaba en su sangre para obtener su belleza.

Amazon compró los derechos para distribuir la película tanto dentro de sus plataformas y, obviamente, también en cines, por lo que es la gran apuesta de la tienda en línea para entrar a las grandes ligas.