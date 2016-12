Se dice que Elizabeth Swann podría regresar definitivamente para la sexta entrega de la saga

Piratas del Caribe es una de las franquicias más lucrativas en la historia de Walt Disney y parece lógico que el estudio quiera rescatarla tras los tibios resultados de Navegando aguas misteriosas.. Para lograrlo, Dead Men Tell No Tales recurrirá al eterno Jack Sparrow, quien partirá en una nueva misión contra el temible Capitán Salazar y sus esfuerzos por hacerse con el tridente de Poseidón.

Como era de esperarse, el proyecto es encabezado por Johnny Depp, quien será acompañado por un elenco de primer nivel que incluye a Javier Bardem, David Wenham, Brenton Thwaites y Kaya Scodelario, sin olvidar los regresos de Geoffrey Rush y Orlando Bloom. ¿Y dónde quedó Keira Knightley? Para nuestra mala fortuna, la actriz mostró poco interés en regresar como Elizabeth Swann.

O al menos eso pensábamos…

El sitio TooFab reporta que la actriz tendrá una brevísima aparición durante los créditos finales deDead Men Tell No Tales y que recientemente filmó la secuencia en absoluto secreto. Aunque se trata de una grata sorpresa, la revelación resulta lógica cuando recordamos que el propio Orlando Bloom confesó que la cinta exploraría la relación entre Will Turner y su hijo, así que la presencia de Elizabeth Swann parecía indispensable.

Pero las noticias no terminan aquí. El sitio asegura que la modestísima secuencia sentará las bases para el regreso definitivo de Elizabeth Swann, quien tentativamente tendrá una mayor participación en la sexta aventura marítima. Podemos asumir que la escena post-créditos mostrará el anticipado reencuentro entre ambos bucaneros, recordando que Will Turner sigue sometido a la maldición de Davy Jones y debe esperar cada diez años para pisar tierra por un día. Aunque claro, los rumores aseguran que el tridente de Poseidón quebrará el hechizo y permitirá el reencuentro definitivo entre los amantes.

¡Pero no nos adelantemos tanto que Pirates of the Caribbean 6 ni siquiera ha sido confirmada! Y antes de emocionarnos por la reincorporación absoluta de Keira Knightley, tendremos que esperar los resultados de Dead Men Tell No Tales. La cinta estrena el 26 de mayo del 2017 bajo la dirección de Joachim Rønning y Espen Sandberg.