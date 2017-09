Arranca Festival de Cine de Toronto

Basta de superhéroes de cómics y películas de acción a pura adrenalina: este jueves comienza una nueva edición del Festival de Cine de Toronto (TIFF), el principal escaparate con el que cuenta Hollywood para posicionar sus películas “oscarizables” ante la prensa y el público. Sin embargo, no todo proviene de La Meca del cine: entre los 254 largometrajes que se verán en el TIFF hay también producciones de más de 70 países, entre ellas varias de América Latina y España.

Quienes acudan al festival canadiense en esta edición podrán disfrutar de ver a grandes actores interpretar a personajes históricos, desde Gary Oldman como Winston Churchill en The Darkest Hour, de Joe Wright, hasta Liam Neeson como el famoso informante del caso Watergate, Garganta Profunda, en Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House, de Peter Landesman.

Por su parte, Jason Clarke será Ted Kennedy durante el accidente de auto en el que murió una colaboradora suya en Chappaquiddick, de John Curran, mientras que Benedict Cumberbatch y Michael Fannon reviven la guerra de la electricidad entre Thomas Edison y George Westinghouse en The Current War, de Alfonso Gomez Rejón.

La de los inventores no será la única rivalidad que llegará a las pantallas del TIFF: la película de apertura, Borg/McEnroe, de Janus Metz, verá a Shia LaBeouf y al sueco Sverrir Gudnason poniéndole el cuerpo a JohnMcEnroe y Björn Borg en la final de Wimbledon 1980, en un duelo tenístico que pasó a la historia como “el fuego y el hielo”.

Y si de tenis se trata, Emma Stone intentará hacerse con un segundo Oscar a la mejor actriz con su papel en The Battle of the Sexes, donde es Billie Jean King, la tenista que en 1973 aceptó el desafío del polémico tenista Bob Riggs (Steve Carell), quien aseguraba que el circuito femenino era muy inferior al masculino. Y le ganó.

El cierre del festival, que no cuenta con una competencia oficial central como la de Cannes, y que entrega un premio del público -el People’s Choice Award, considerado un indicador de para dónde puede ir el Oscar- será con la comedia C’est la vie!, de los franceses Olivier Nakache y Eric Toledano, los hombres detrás de la exitosa Intouchables, cuya remake estadunidense, The Upside, de Neil Burger, con Brian Cranston en el papel del rico cuadriplégico y Kevin Hart en el de su humilde cuidador, tammbién se verá en el TIFF.

Así como Cranston cimentó su fama con la serie Breaking Bad y saltó luego con fuerza al cine, también Jeffrey Tambor, quien se hizo mundialmente conocido con la serie Transparent vuelve a la gran pantalla para componer a un devoto (y chupamedias) asistente de Stalin en la comedia The Death of Stalin, de Armando Iannucci.

El film del creador de la serie Veep es uno de los 12 que compiten por el recientemente creado premio Platform, que entregará un jurado integrado por el director chino Chen Kaige, su par polaca Malgorzata Szumowska y el cineasta alemán Wim Wenders, por el que también está en carrera el film francés If You Saw His Heart, de la debutante Joan Chemla, con dos actores latinos: el mexicano Gael García Bernal y el argentino Nahuel Pérez Biscayart.

Otro esperado estreno es el de Stronger, de David Gordon Green, basado en la historia real de Jeff Bauman (Jake Gyllenhaal) que perdió las piernas en el atentado contra la maratón de Boston, al que se suma Roman J.Israel, Esq, en el que Denzel Washington se pone a las órdenes del director de Nightcrawler, Dan Gilroy, como un abogado de Los Angeles que ve tambalear sus ideales cuando lo contrara un colega exitoso de un gran bufete (Colin Farrell).

Además, el actor británico Andy Serkis, especialista en la técnica digital conocida como captura de movimiento -con la que dio vida a personajes como Gollum, de El señor de los anillos, o César, el mono casi humano de El planeta de los simios-, se coloca por primera vez detrás de cámaras en Breathe.

Protagonizada por Claire McFoy, la reina Isabell II en la serie de Netflix The Crown y el ascendente Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Breathe es la historia de una pareja que no se dejó vencer por la adversidad cuando él quedó paralizado por la polio.

Sin embargo, Serkis no es el único actor que se estrena como director en Toronto: Greta Gerwig abrirá la sección Special Presentations (la segunda en importancia tras Galas) con Lady Bird, mientras que la ganadora del Oscar a la mejor actriz Brie Larson presentará su ópera prima Unicorn Store, sobre una chica que se niega a crecer.

Entre los 147 estrenos mundiales que albergará el TIFF también está Molly’s Game, debut en la dirección de Aaron Sorkin, guionista de cine y creador de la serie The West Wing, con Jessica Chastain como Molly Bloom, una avezada jugadora de póker que se codeó con las estrellas de Hollywood y terminó perseguida por el FBI. Chastain también protagoniza Woman Walks Ahead, de Susanna White, en donde compone otro personaje real, Catherine Weldon, una artista de Nueva York que se convirtió en confidente del jefe siux Toro Sentado.

Si se trata de actrices de renombre también darán el presente Glenn Close con The Wife, de Björn Runge, en el papel de una mujer que decide dejar a su marido (Jonathan Price) poco antes de que le entreguen el Nobel de Literatura -y ya más de un crítico se pregunta si con este papel le darán de una vez el Oscar- y Kate Winslet con The Mountain Between Us, un drama al estilo ¡Viven! sobre dos desconocidos (Winslet e Idris Elba) que deben sobrevivir en la montaña tras un accidente de avión.

Como siempre, el TIFF también acogerá varias películas que ya pasaron por grandes festivales, como The Square, de Ruben Östlund, ganadora de la Palma de Oro en Cannes, o Suburbicon, de George Clooney y Downsizing, de Alexander Payne, que compiten en Venecia.