George Michael, cuyo verdadero nombre es Georgios Kyriacos Panayiotou, nació el 25 de junio de 1963 en Bushey, al norte de Londres, y era el tercer hijo de una familia en la que tenía dos hermanas mayores.

Desde sus primeros años, a George Michael le gustó la música y participó en varios grupos durante sus años de estudiante., hasta que, en 1982, se unió a Andrew Ridgeley para formar el grupo ‘Wham’, en el que George Michael escribía las letras de las canciones y ponía la voz.

Entre 1982 y 1986 editaron tres discos con los que se hicieron muy famosos: ‘Fantastic’, ‘Make It Big’ y ‘The Final/Music From The Edge Og Heaven’.

En 1987 George Michael inició su carrera en solitario con la publicación del álbum ‘Faith’, con el que consigue un tremendo éxito por todo el mundo.

Tres años después editó ‘Listen Without Prejudice’, un disco más personal y menos comercial, con el que apenas hizo promoción debido a disputas con la productora.

Tras abandonar Sony y fichar por Dreamworks y Virgon, George Michael publica en 1996 ‘Older’, un excelente trabajo lleno de canciones melódicas. También fue un éxito el publicado en 1998, una recopilación titulada ‘Ladies & Gentlemen: The Best Of George Michael’. Ese mismo año fue arrestado por la policía en Beverly Hills, acusado de conducta inapropiada y poco después anunció en televisión que era homosexual.

En 1999 George Michael publicó ‘Songs From the Last Century’, un homenaje al fin de siglo, con temas de Sting, Brian Eno y varios artistas más.

En el 2000 aparece “Patience”, entre cuyos temas había uno titulado “John And Elvis Are Dead”, dedicado a dos de los grandes mitos musicales del Siglo XX, John Lennon y Elvis Presley.

En Noviembre del 2006 aparece un nuevo trabajo de George Michael, titulado “Twenty five”, un repaso a sus 25 años de carrera. El disco recoge todos sus grandes éxitos (“Freedom”, “Faith”, “Too Funky”, “Careless Whisper”, “Last Christmas”, “Wake Me Up Before You Go-Go”, entre otras) y cuatro canciones inéditas, entre ellas el primer single del álbum, “An Easier Affair”, y un dúo con Paul McCartney.

