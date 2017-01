Radiohead, Beyoncé y Kendrick Lamar son las cabezas del cartel del Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2017, que se realiza anualmente en Indio, California.

El festival se realiza durante dos fines de semana consecutivos de abril; la edición 2017 será del 14 al 16, y del 21 y al 23.

Para el primer día de actividades, el concierto principal estará a cargo de la banda británica Radiohead, que el año pasado reapareció con la publicación de su noveno álbum de estudio, A Moon Shaped Pool.

Para el 15 de abril, será la cantante Beyoncé la encargada del plato fuerte y un día después todas las miradas y oídos estarán en el acto del rapero Kendrick Lamar.

En el cartel también figuran otros nombres destacados como The XX, Empire of the Sun, Martin Garrix, Justice y New Order, así como Travis Scott, Father John Misty, Dillon Francis, Bon Iver, Future, DJ Snake, Gucci Mane, Lorde, Porter Robinson & Madeon, Future Islands.

De acuerdo con la página oficial del festival, los boletos para el Coachella 2017 saldrán a la venta mañana.