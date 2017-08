Festival de Cine de Toronto estará de “gira” por Latinoamérica

El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) proyectará en su 42 edición, que comienza el 7 de septiembre, 26 largometrajes y cortos españoles o de Latinoamérica, una de las cifras más altas en la historia de la muestra.

España es el país más representado, con ocho filmes entre películas en español y en inglés, seguido por Argentina, con siete; Colombia, con cuatro; Chile, con tres; y Bolivia, Cuba, México y República Dominicana, con una película cada uno.

Además, el TIFF ha programado este año una serie de cuatro coloquios con otros tantos destacados actores de categoría mundial de los que dos, Javier Bardem y Gael García Bernal, son de habla española. Los otros dos coloquios estarán protagonizados por las actrices Angelina Jolie, de Estados Unidos, y Helen Mirren, del Reino Unido.

La notable representación del cine procedente de España y Latinoamérica tiene incluso más importancia si se tiene en cuenta que en la edición de este año, el TIFF es más pequeño que en el pasado.

Entre las películas que realizarán su estreno mundial este año en el TIFF se encuentran los últimos trabajos de directores españoles como Manuel Martín Cuenca y Fernando León de Aranoa.

Martín Cuenca ya presentó en años anteriores sus filmes La mitad de Óscar (2010) y Caníbal (2013) y, ahora, vuelve a Toronto con El autor, un largometraje sobre un incipiente escritor, interpretado por Javier Gutiérrez, y su exitosa esposa, a la que da vida María León.

Por su parte, Léon de Aranoa llega al TIFF con su ambicioso Loving Pablo, sobre la vida del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, un filme interpretado por Javier Bardem y Penélope Cruz.

Las otras películas españolas que se presentarán en el TIFF son Aliens, de Luis López Carrasco; el documental Muchos hijos, un mono y un castillo, de Gustavo Salmerón; El secreto de Marrowbone, de Sergio Sánchez; Verónica, de Paco Plaza; Life And Nothing More, de Antonio Menéndez Esparza; y el corto Mother, de Rodrigo Soroyen.

De Argentina se proyectarán: Una especia de familia, de Diego Lerman; Alanis, de Anahí Berneri; La cordillera, de Santiago Mitre; Zama, de Lucrecia Martel; El futuro que viene, de Constanza Novick; Tigre, de Silvina Schnicer y Ulises Porra Guardiola; y el corto Nosotros solos, de Mateo Bendesky.

De Colombia, el TIFF ha programado: Matas a Jesús, de Laura Mora; La libertad, de Laura Huertas Millán; y los cortos Damiana, de Andrés Ramírez Pulido, y La casa del árbol, de Juan Sebastián Quebrada.

De Chile, el director Sebastián Lelio tiene dos películas: Una mujer fantástica y Disobedience, esta última rodada en inglés e interpretada por Rachel Weisz. La otra película chilena es Princesita, de Marialy Rivas.

El documental boliviano Los burritos, de Violeta Ayala y las películas Sergio & Sergei, del cubano Ernesto Daranas Serrano; Cocote, del dominicano Nelson Carlo de los Santos Arias; y Las hijas de Abril, del mexicano Michel Franco, completan la selección de este año del TIFF.