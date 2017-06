Foo Fighters lanza nuevo disco

El álbum Concrete and Gold de la banda de rock estadunidense Foo Fighters será lanzado el 15 de septiembre bajo el sello de Roswell y RCA Records.

Respecto a la placa producida por Greg Kurstin, quien ha trabajado con Adele o Katy Perry, Dave Grohl, vocalista de la agrupación, mencionó: “Quería que fuera el disco de Foo Fighters más grande de todos los tiempos”.

“Hacer un disco de rock gigante, pero con el sentido de melodía y arreglos de Greg Kurstin… Nuestro ruido, el gran cerebro de Greg y todos sus sofisticados arreglos y composiciones”, añadió el músico, de acuerdo con el medio especializado Variety.

De esa manera, añadió Grohl, “creo que quizá Greg es el chico al que pedimos ser nuestro productor porque él nunca antes ha hecho un álbum de heavy rock y nosotros nunca hemos trabajado con un productor de pop”.

La banda dio a conocer que se presentarán en un festival que sus integrantes organizarán al lado de Queens of the Stone Age, Cage The Elephant, Liam Gallagher, The Kills, Royal Blood, Japandroids, Wolf Alice y Bob Mould, entre otros, para el 7 de octubre en California, Estados Unidos.

También tendrán una larga gira que arranca el 12 de octubre que por ahora sólo prevé a ciudades de Estados Unidos.