Gaga, lista para su gira mundial

Sea en un bar o en un campo de béisbol, Lady Gaga dice que lo dará todo en cada actuación.

La cantante sale este verano en una gira por estadios alrededor del mundo, y también regresará al Dive Bar Tour con Bud Light para un espectáculo en Las Vegas, el 13 de julio.

Su primera serie de conciertos en bares, que terminó el año pasado cerca del lanzamiento de su álbum Joanne, la calificó como una experiencia profunda.

“Cuando me paraba ahí olvidaba por completo dónde estábamos y entraba en modo de actuación”, dijo Gaga en una entrevista telefónica. “Para mí, no importa cuán pequeño sea el recinto, uno no actúa distinto a como lo haría en un lugar grande, no sería justo con los fans”.

El club del año pasado incluyó una parada en The Bitter End, el bar de Nueva York donde Gaga cantaba antes de alcanzar el estrellato. La nueva gira Dive Bar también incluirá presentaciones en Los Ángeles (26 de julio) y Nueva Orleans (30 de agosto), y será encabezada por otros artistas aún por anunciarse.

Gaga, de 31 años, comienza su gira mundial el 1 de agosto en Vancouver, Canadá. Actuará en estadios como el Citi Field en Nueva York, el AT&T Park en San Francisco, el Wrigley Field en Chicago y el Fenway Park en Boston.

Ahora que terminó de filmar la película A Star Is Born con Bradley Cooper — una experiencia dijo fue “maravillosa” e “inspiradora”, que “cambia la vida” — está enfocada en su enorme gira.

“Esta va a ser un poco diferente”, señaló. “Me gusta cambiar las cosas. Tengo algunas ideas de cómo me gustaría interpretar algunos de los clásicos para mis fans”.

Parte del cambio deriva del sonido de Joanne, que incluye rock, country y temas más lentos en comparación con sus éxitos bailables del pasado, con sonidos electrónicos.

“El álbum fue extremadamente sanador y reflexivo para mí. Escribí sobre cosas que nunca había escrito antes que son extremadamente profundas y personales, y me atrevo a decir, cosas que me acecharon, que me estaban envenenando, que eran tóxicas para mí y las saqué. Fue muy revelador en ese sentido”, dijo.

“Y la portada del álbum es muy indicativa de eso”, agregó. “Yo, poniéndome un sombrero que no había usado antes sin estar segura hacia dónde voy, pero sabiendo que tengo que salir de donde me encuentro”.

El pasado abril el Festival de Coachella, que Gaga encabezó, la cantante lanzó The Cure, una canción animada sobre sanación.

Dijo que la escribió tras su actuación en el medio tiempo del Super Bowl, que está escribiendo nueva música y que podría lanzar otro tema no relacionado con el álbum.