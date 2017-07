Game of Thornes revela la descripción de los tres primeros capítulos de la nueva temporada

Con la séptima temporada de Game of Thrones a la vuelta de la esquina, y con la promesa de traernos algunos de los capítulos más intensos de toda la serie –al menos hay por ahí algunos récords rotos en cuanto al número de stuntmnen prendidos con fuego en el set–, HBO reveló el título y la sinopsis de los tres primeros episodios. Tal parece que las cosas empiezan bien para la Madre de Dragones:

Episodio 61- Dragonstone (Fecha de transmisión: 16 de julio)

“Jon (Kit Harington) organiza la defensa del norte. Cersei (Lena Headey) trata de emparejar sus posibilidades de salir victoriosa. Daenerys (Emilia Clarke) regresa a casa”.

Episodio 62- Stormborn (Fecha de transmisión: julio 23)

“Daenerys recibe a un visitante inesperado. Jon Snow se enfrenta a una revuelta. Tyrion (Peter Dinklage) planea la conquista de Westeros.

Episodio 63- The Queens Justice (Fecha de transmisión: julio 30)

“Daenerys sostiene un juicio. Cersei regresa un regalo. Jamie (Nicolaj Coster-Waldau) aprende de sus errores”.

Después de la muerte de Stannis Baratheon (quien radicaba en Dragonstone), a la Khaleesi no le costará mucho trabajo acomodarse en su legítimo hogar, mientras que Cersei empieza a darse cuenta de que, después de asesinar a muchísimos personajes en esa explosión inolvidable y de convertir en enemigos a los Tyrell (quienes eran, después de todo, sus aliados), ahora debe enfrentar prácticamente a todo Westeros…

Dos de los tres primeros títulos tienen que ver directamente con la Khaleesi (si no es que los tres), para placer de sus fans; sin embargo, es probable que todos los personajes restantes en el universo de Westeros, sobre todo los principales, disfruten de mucho más tiempo en pantalla que en las temporadas pasadas. Esto se debe a dos factores. Por un lado, las muertes a lo largo de las temporadas pasadas han reducido considerabalemente a la población, y la aparición de nuevos personajes también ha disminuido conforme nos acercamos al final (para esta temporada solo hubo una nueva contratación significativa: el actor Jim Broadbent, quien al parecer encarnará a un maester). El segundo factor es que los personajes principales han comenzado a compartir el mismo espacio, muchos se han encontrado ya y todo parece indicar que aquellos que aún no se conocen, tendrán el placer en esta temporada. De esta forma, la historia no tiene que dividirse tanto entre múltiples tramas.

Las colisiones son ineludibles. Si a esto le sumamos que esta temporada tendrá, además, al episodio más largo en toda la historia de Game of Thrones (a pesar de que son menos que los que han tenido las temporadas pasadas) tal parece que el Invierno será mucho más feroz y eventual de lo que nos imaginábamos.

La séptima temporada de Game of Thrones se estrena el próximo 16 de julio en HBO.